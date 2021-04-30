https://uz.sputniknews.ru/20210430/zavtrak-dlya-seks-menshinstv-i-grimasy-amerikanskoy-demografii-18564906.html

Завтрак для секс-меньшинств и гримасы американской демографии

Завтрак для секс-меньшинств и гримасы американской демографии

Сегодня будет пьеса из американской жизни в трех актах с неожиданным эпилогом. Тема пьесы — секс-меньшинства. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T11:47+0500

2021-04-30T11:47+0500

2021-04-30T11:47+0500

колумнисты

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Акт первый: производитель кукурузных хлопьев и прочей еды Kellog’s решил отметить наступающий на нас "месяц голубой гордости", то есть июнь. И выпустил — да, сейчас, то есть с опережением, в мае — новый готовый завтрак, чтобы поприветствовать таким образом любые и всякие секс-меньшинства.Смотрим и видим очевидное: продукт предназначен прежде всего для детей, на упаковке под радугой веселятся и празднуют разноцветные петух, медведь и прочие персонажи.Радуга, как известно, есть символ тех самых секс-меньшинств, а сами хлопья сделаны в виде сердечек (тоже известный символ), но они при этом — в честь радуги — разноцветные (пищевой краски производитель не пожалел). В общем, хорошее начало хорошего дня, ешьте, дети, на здоровье.К этому событию дал подробный комментарий журнал The American Thinker. Прежде всего он вспомнил, как этот самый производитель отказался размещать рекламу на консервативном ресурсе Breitbart, заявив, что это не соответствует ценностям, разделяемым компанией. Еще он пропагандировал евгенику — учение об очищении расы от дегенератов, спонсировал конференции на эту тему и хотел занести все население в соответствующие списки, по категориям. "Умственно дефективных" предлагал стерилизовать. В общем, идеальный экземпляр предшественника современных демократов.В целом это довольно типичный случай для американских миллионеров/миллиардеров — активное участие в деятельности по насильственному улучшению человека. Сегодняшний аналог Келлога — это, наверное, Майкл Блумберг или Билл Гейтс, хотя есть и другие.Акт второй нашей пьесы касается самого обычного, рядового для нынешней Америки судебного процесса, который просто случайно оказался в заголовках СМИ рядом с историей про секс-завтрак. Федеральный судья Роберт Шатиньи отказался рассматривать жалобу группы спортсменок из штата Коннектикут на известное правило о том, что спортсменки-трансгендеры (то есть те, что родились мужчинами, но сменили пол) имеют право пользоваться раздевалкой и туалетом для девочек, да и выступать в женской команде. И этот процесс — еще пустяки. В США в разных штатах обсуждаются и принимаются законы, лишающие родителей права слова и решения по поводу операции по смене пола у детей. Ребенок решил, что он другого гендера, — и пойдет на операцию, а родители не смогут сделать ничего, иначе их накажут.Акт третий — тоже на юридическую тему, довольно сложную. Штат Техас, поддержанный девятнадцатью другими республиканскими штатами США, подал иск в Верховный суд против демократического штата Калифорния, чтобы запретить тому запрещать поездки техасцев к калифорнийцам. Речь идет не о всяких, а о вполне определенных поездках — в детские приюты, чтобы поддержать детей деньгами и словом. Таким путем техасцы пытаются помешать передаче детей приемным родителям из тех самых сексуальных меньшинств. Калифорнийцы говорят, что не допустят дискриминации последних. Ну и, как вы догадались, Верховный суд и тут встал на их сторону.Дело в том, что от численности населения на разных территориях зависит и количество избирательных округов для выборов в нижнюю палату конгресса. В сенат-то избирают по два человека от каждого штата, и неважно, сколько там людей. А вот в палате представителей каждый представляет свой округ — с относительно равным числом избирателей. Перенарезка округов — каждый раз серьезное событие. Но если есть свежая перепись и по ней понятно, что в каком-то штате стало больше людей, — значит, его будет представлять большее количество конгрессменов, поскольку штату надо делать новый округ, а то и несколько.Так вот, итоги переписи-2020 не порадовали демократов. Оказалось, что увеличилось население — и, значит, надо добавлять целых два новых округа — в упомянутом штате Техас. И один округ в таком же республиканском штате Флорида. И еще в нескольких республиканских штатах. А уменьшилось население — и, возможно, будущее представительство в конгрессе — в упомянутом демократическом штате Калифорния, в демократическом Нью-Йорке и прочих.Первое: а что вы хотели от рождаемости там, где бурлит настоящий культ каких угодно секс-меньшинств, которые, понятное дело, естественным путем не размножаются? Вдобавок как же людям, которые в ужасе от происходящего, оттуда не бежать.Второе: демократы известны не только восторгами по поводу трансгендеров и прочих ЛГБТ++, они еще и превращают любые штаты под своим управлением в помойку, из которой уже давно родившиеся граждане бегут в республиканские штаты по чисто экономическим причинам (наиболее известен отток населения из Калифорнии в Техас).Но как же так, ведь именно демократы известны своими зверскими локдаунами, свирепыми правилами по части масок, в то время как в Техасе, например, этим правилам народ не особо следовал и власти штата их в итоге вообще отменили.Хотя не исключено, что гримасы американской демографии объясняются всеми тремя причинами одновременно.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Zombiseksualy-pobedili-Rossiya-pod-udarom-kakogo-ranshe-ne-bylo-16103788.html

https://uz.sputniknews.ru/20201124/Svetu-li-provalitsya-ili-gey-paradu-ne-byt-15465822.html

https://uz.sputniknews.ru/20201006/Kak-skoro-Evropoy-budut-upravlyat-transgendery-15123251.html

https://uz.sputniknews.ru/20200830/Segregatsiya-i-privilegii-kak-simvoly-ravnopraviya-i-progressa-14869558.html

https://uz.sputniknews.ru/20200618/Est-veschi-postrashnee-rasizma--za-chto-linchuyut-mat-Garri-Pottera-14364367.html

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демократия, лгбт, сша