https://uz.sputniknews.ru/20210501/chastnaya-klinika-iz-karshi-popalas-na-poddelke-rezultatov-ptsr-testov-18583169.html

Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов

Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов

Фальшивые справки продавали по 195 тысяч сумов. Проводится доследственная проверка. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T14:53+0500

2021-05-01T14:53+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Карши задержали 27-летнего работника частной клиники, которые за деньги подделывал результаты ПЦР-тестов на COVID-19.Об этом сообщили в МВД республики.Как его вычислили: 26 апреля сотрудник УВД Кашкадарьинской области обратился через Telegram с "просьбой" к старшей медсестре лаборатории областной Санитарно-эпидемиологической станции.Правоохранитель заказал тесты на COVID-19, отправил копии трех паспортов и согласился заплатить за каждую фальшивую справку по 195 тысяч сумов.На следующее утро около частной клиники "Мурод мед стар" был замечен работник учреждения, который передавал старшей медсестре те самые справки. Его задержали. Следователи изъяли три поддельных ПЦР-теста и 150 тысяч сумов. Проводится доследственная проверка.

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пандемия, коронавирус, клиники, тест, карши, тестирование