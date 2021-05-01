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Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
Фальшивые справки продавали по 195 тысяч сумов. Проводится доследственная проверка. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T14:53+0500
2021-05-01T15:02+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Карши задержали 27-летнего работника частной клиники, которые за деньги подделывал результаты ПЦР-тестов на COVID-19.Об этом сообщили в МВД республики.Как его вычислили: 26 апреля сотрудник УВД Кашкадарьинской области обратился через Telegram с "просьбой" к старшей медсестре лаборатории областной Санитарно-эпидемиологической станции.Правоохранитель заказал тесты на COVID-19, отправил копии трех паспортов и согласился заплатить за каждую фальшивую справку по 195 тысяч сумов.На следующее утро около частной клиники "Мурод мед стар" был замечен работник учреждения, который передавал старшей медсестре те самые справки. Его задержали. Следователи изъяли три поддельных ПЦР-теста и 150 тысяч сумов. Проводится доследственная проверка.
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пандемия, коронавирус, клиники, тест, карши, тестирование

Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов

14:53 01.05.2021 (обновлено: 15:02 01.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Prasesh Shiwakoti (Lomash)ПЦР-тест на COVID-19, иллюстративное фото
ПЦР-тест на COVID-19, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© СС0 / Unsplash / Prasesh Shiwakoti (Lomash)
Фальшивые справки продавали по 195 тысяч сумов. Проводится доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Карши задержали 27-летнего работника частной клиники, которые за деньги подделывал результаты ПЦР-тестов на COVID-19.
Об этом сообщили в МВД республики.
Как его вычислили: 26 апреля сотрудник УВД Кашкадарьинской области обратился через Telegram с "просьбой" к старшей медсестре лаборатории областной Санитарно-эпидемиологической станции.
© МВД УзбекистанаВ Карши гражданин подделывал результаты ПЦР-тестов и продавал их по 195 тысяч сумов
В Карши гражданин подделывал результаты ПЦР-тестов и продавал их по 195 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
В Карши гражданин подделывал результаты ПЦР-тестов и продавал их по 195 тысяч сумов
© МВД Узбекистана
Правоохранитель заказал тесты на COVID-19, отправил копии трех паспортов и согласился заплатить за каждую фальшивую справку по 195 тысяч сумов.
На следующее утро около частной клиники "Мурод мед стар" был замечен работник учреждения, который передавал старшей медсестре те самые справки.
Его задержали. Следователи изъяли три поддельных ПЦР-теста и 150 тысяч сумов.
"Руководитель частной клиники "Мурод мед стар" Н.М. добровольно передал сотрудникам ОВД в качестве вещественных доказательств денежные средства в размере 450 тысяч сумов", — говорится в сообщении МВД.
Проводится доследственная проверка.
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