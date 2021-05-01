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ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
Россия и Германия раскритиковали призывы Европарламента запретить строительство "Северного потока-2". 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T12:04+0500
2021-05-01T12:04+0500
2021-05-01T12:04+0500
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На днях европейские депутаты приняли резолюцию с интересным тезисом: ЕС должен снизить энергетическую зависимость от РФ.Помимо газопровода, парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT. Призывы закрыть проект строительства "Северного потока-2" звучат уже много лет: Запад регулярно ищет повод для новых санкций и провокаций.Однако Россия и Германия не поддаются. К настоящему моменту, газопровод построен уже более чем на 90%.Подробности смотрите в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/16015193.html
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северный поток - 2, ес, германия, москва, европа, мультимедиа
ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
Россия и Германия раскритиковали призывы Европарламента запретить строительство "Северного потока-2".
На днях европейские депутаты приняли резолюцию с интересным тезисом: ЕС должен снизить энергетическую зависимость от РФ.
Помимо газопровода, парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT.
Призывы закрыть проект строительства "Северного потока-2" звучат уже много лет: Запад регулярно ищет повод для новых санкций и провокаций.
Однако Россия и Германия не поддаются. К настоящему моменту, газопровод построен уже более чем на 90%.
Подробности смотрите в видеосюжете.