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ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
Россия и Германия раскритиковали призывы Европарламента запретить строительство "Северного потока-2". 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T12:04+0500
2021-05-01T12:04+0500
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На днях европейские депутаты приняли резолюцию с интересным тезисом: ЕС должен снизить энергетическую зависимость от РФ.Помимо газопровода, парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT. Призывы закрыть проект строительства "Северного потока-2" звучат уже много лет: Запад регулярно ищет повод для новых санкций и провокаций.Однако Россия и Германия не поддаются. К настоящему моменту, газопровод построен уже более чем на 90%.Подробности смотрите в видеосюжете.
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северный поток - 2, ес, германия, москва, европа, мультимедиа

ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?

12:04 01.05.2021
511
Россия и Германия раскритиковали призывы Европарламента запретить строительство "Северного потока-2".
На днях европейские депутаты приняли резолюцию с интересным тезисом: ЕС должен снизить энергетическую зависимость от РФ.
Помимо газопровода, парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT.
Политический аналитик Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) , член Экспертного совета Фонда развития институтов гражданского общества Народная дипломатия Станислав Бышок - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
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Бышок: есть причина, почему Германия так поддерживает "Северный поток-2"
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Призывы закрыть проект строительства "Северного потока-2" звучат уже много лет: Запад регулярно ищет повод для новых санкций и провокаций.
Однако Россия и Германия не поддаются. К настоящему моменту, газопровод построен уже более чем на 90%.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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