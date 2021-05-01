https://uz.sputniknews.ru/20210501/es-dushit-severnyy-potok-2-i-xochet-ego-zapreta-chem-otvetyat-rf-i-germaniya-18580534.html

ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?

ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?

Россия и Германия раскритиковали призывы Европарламента запретить строительство "Северного потока-2". 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T12:04+0500

2021-05-01T12:04+0500

2021-05-01T12:04+0500

видео

северный поток - 2

ес

германия

москва

европа

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18580507_0:2:1389:783_1920x0_80_0_0_2838936a6788a499d07918892a54c0b1.jpg

На днях европейские депутаты приняли резолюцию с интересным тезисом: ЕС должен снизить энергетическую зависимость от РФ.Помимо газопровода, парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT. Призывы закрыть проект строительства "Северного потока-2" звучат уже много лет: Запад регулярно ищет повод для новых санкций и провокаций.Однако Россия и Германия не поддаются. К настоящему моменту, газопровод построен уже более чем на 90%.Подробности смотрите в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/16015193.html

ес

германия

москва

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

северный поток - 2, ес, германия, москва, европа, мультимедиа