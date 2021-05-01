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LIVE: Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210501/festival-pesen-o-pobede-doroga-na-yaltu--pryamaya-translyatsiya-18589536.html
Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
В Ялте проходит очередной международный музыкальный фестиваль, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артисты со всего мира исполнят... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T20:36+0500
2021-05-01T20:46+0500
видео
ялта
день победы
9 мая — гордимся, помним, чтим
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В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.Первого мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.Прямую трансляцию уникального конкурса смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
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Фестиваль "Дорога на Ялту"
Фестиваль "Дорога на Ялту"
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видео, ялта, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим

Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

20:36 01.05.2021 (обновлено: 20:46 01.05.2021)
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В Ялте проходит очередной международный музыкальный фестиваль, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артисты со всего мира исполнят легендарные песни о героях далеких боев.
В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
Первого мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями.
Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.
Прямую трансляцию уникального конкурса смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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