https://uz.sputniknews.ru/20210501/festival-pesen-o-pobede-doroga-na-yaltu--pryamaya-translyatsiya-18589536.html
Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
В Ялте проходит очередной международный музыкальный фестиваль, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артисты со всего мира исполнят... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T20:36+0500
2021-05-01T20:36+0500
2021-05-01T20:46+0500
видео
ялта
день победы
9 мая — гордимся, помним, чтим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18589510_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa4aa41023b6bfc1e221ef7511582949.jpg
В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.Первого мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.Прямую трансляцию уникального конкурса смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
ялта
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18589510_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_1122ae3746851fba55472414655ddc3f.jpg
Фестиваль "Дорога на Ялту"
Фестиваль "Дорога на Ялту"
2021-05-01T20:36+0500
true
PT1S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, ялта, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим
Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
20:36 01.05.2021 (обновлено: 20:46 01.05.2021)
В Ялте проходит очередной международный музыкальный фестиваль, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артисты со всего мира исполнят легендарные песни о героях далеких боев.
В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
Первого мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями.
Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.
Прямую трансляцию уникального конкурса смотрите на сайте Sputnik Узбекистан
.