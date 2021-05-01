https://uz.sputniknews.ru/20210501/festival-pesen-o-pobede-doroga-na-yaltu--pryamaya-translyatsiya-18589536.html

Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

Фестиваль песен о Победе "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

В Ялте проходит очередной международный музыкальный фестиваль, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Артисты со всего мира исполнят... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T20:36+0500

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видео

ялта

день победы

9 мая — гордимся, помним, чтим

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В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.Первого мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.Прямую трансляцию уникального конкурса смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, ялта, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим