https://uz.sputniknews.ru/20210501/my-za-tsenoy-ne-postoim-mixail-turetskiy-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente-i-spel--18583420.html

"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел

"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел

Дирижер, певец и основатель ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO Михаил Турецкий прибыл в Ташкент для участия в памятной акции "Песни Победы". Бесплатный... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T15:19+0500

2021-05-01T15:19+0500

2021-05-01T16:05+0500

видео

хор турецкого

вечный огонь

день победы

9 мая — гордимся, помним, чтим

ташкент

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Перед выступлением артист вместе с коллегами посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище узбекской столицы и возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь". Участники творческих коллективов экспромтом исполнили отрывок из знаменитой песни Булата Окуджавы "Мы за ценой не постоим", почтив память тех, кто не щадя своей жизни, ковал общую Победу.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хор турецкого, вечный огонь, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент