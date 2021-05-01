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"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
Дирижер, певец и основатель ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO Михаил Турецкий прибыл в Ташкент для участия в памятной акции "Песни Победы". Бесплатный... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T15:19+0500
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хор турецкого
вечный огонь
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ташкент
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Перед выступлением артист вместе с коллегами посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище узбекской столицы и возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь". Участники творческих коллективов экспромтом исполнили отрывок из знаменитой песни Булата Окуджавы "Мы за ценой не постоим", почтив память тех, кто не щадя своей жизни, ковал общую Победу.
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хор турецкого, вечный огонь, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент

"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел

15:19 01.05.2021 (обновлено: 16:05 01.05.2021)
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Дирижер, певец и основатель ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO Михаил Турецкий прибыл в Ташкент для участия в памятной акции "Песни Победы". Бесплатный концерт состоится вечером 1 мая на площади перед дворцом Дружбы народов в 20.00.
Перед выступлением артист вместе с коллегами посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище узбекской столицы и возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".
© Рамиз Бахтияров Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс Братские могилы на Волгоградском кладбище - Sputnik Узбекистан
1/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
© Рамиз Бахтияров Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс Братские могилы на Волгоградском кладбище - Sputnik Узбекистан
2/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
© Рамиз БахтияровМихаил Турецкий со своими артистами во время посещения мемориального комплекса ""Братские могилы" на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Михаил Турецкий со своими артистами во время посещения мемориального комплекса Братские могилы на Волгоградском кладбище в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий со своими артистами во время посещения мемориального комплекса ""Братские могилы" на Волгоградском кладбище в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс Братские могилы на Волгоградском кладбище - Sputnik Узбекистан
4/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
© Рамиз Бахтияров Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс Братские могилы на Волгоградском кладбище - Sputnik Узбекистан
5/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
1/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
2/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
3/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий со своими артистами во время посещения мемориального комплекса ""Братские могилы" на Волгоградском кладбище в Ташкенте
4/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
5/5
© Рамиз Бахтияров
Михаил Турецкий вместе со своими артистами в Ташкенте посетил мемориальный комплекс "Братские могилы" на Волгоградском кладбище
Участники творческих коллективов экспромтом исполнили отрывок из знаменитой песни Булата Окуджавы "Мы за ценой не постоим", почтив память тех, кто не щадя своей жизни, ковал общую Победу.
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