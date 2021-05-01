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Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото
Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото
Вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташобласти, где им будет оказана медицинская и психологическая помощь. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T11:20+0500
2021-05-01T13:49+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.Об этом сообщает ИА "Дунё".Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Также соотечественникам помогут восстановить документы, они получат материальные выплаты для социальной реинтеграции на родине.Это уже пятая подобная акция властей Узбекистана. В декабре 2020 года, а также в мае и октябре 2019-го специальными авиарейсами на родину были возвращены 318 граждан республики.В основном, это женщины и дети, оказавшиеся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.В марте 2021-го из Афганистана также вернули 24 соотечественника — женщин и детей, проживавших в районах, контролируемых международными террористическими организациями.
https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistantsy-vozvraschennye-iz-Sirii-otpravilis-domoy-15770845.html
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узбекистанцы, мид узбекистана, сирия

Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото

11:20 01.05.2021 (обновлено: 13:49 01.05.2021)
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© Дарё.узОперация "Меҳр-5"
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Дарё.уз
Вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташобласти, где им будет оказана медицинская и психологическая помощь.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.
Об этом сообщает ИА "Дунё".
"В результате операции "Мехр-5" ("Добро-5"), проведенной при поддержке США и других стран-партнеров, в Узбекистан возвращены 24 женщины и 69 детей, которые более трех лет удерживались в лагере "Аль-Холь", ранее попавшие в "горячие точки" в Сирии", — проинформировало агентство.
Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь.
© Дарё.уз
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан
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© Дарё.уз
© Дарё.уз
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан
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Операция по возвращению соотечественников на родину Мехр-5 - Sputnik Узбекистан
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© Дарё.уз
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан
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© Дарё.уз
© Дарё.уз
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан
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© Дарё.уз
© Дарё.уз
Операция Меҳр-5 - Sputnik Узбекистан
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© UzA
Операция по возвращению соотечественников на родину Мехр-5 - Sputnik Узбекистан
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© Дарё.уз
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© UzA
Также соотечественникам помогут восстановить документы, они получат материальные выплаты для социальной реинтеграции на родине.
Это уже пятая подобная акция властей Узбекистана. В декабре 2020 года, а также в мае и октябре 2019-го специальными авиарейсами на родину были возвращены 318 граждан республики.
Граждане Узбекистана возвращены на Родину - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2021
Общество
Узбекистанцы, возвращенные из Сирии, отправились домой
12 января, 19:39
611
В основном, это женщины и дети, оказавшиеся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
В марте 2021-го из Афганистана также вернули 24 соотечественника — женщин и детей, проживавших в районах, контролируемых международными террористическими организациями.
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