https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistan-vernul-24-jenschin-i-69-detey-iz-siriyskogo-lagerya-bejentsev-18579009.html

Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото

Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото

Вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташобласти, где им будет оказана медицинская и психологическая помощь. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T11:20+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Власти Узбекистана вернули из Сирии еще 93 соотечественника — женщин и детей, которые проживали в районах, контролируемых международными террористическими организациями.Об этом сообщает ИА "Дунё".Всех вернувшихся разместят в одном из санаториев в Ташкентской области. Там им окажут медицинскую и психологическую помощь. Также соотечественникам помогут восстановить документы, они получат материальные выплаты для социальной реинтеграции на родине.Это уже пятая подобная акция властей Узбекистана. В декабре 2020 года, а также в мае и октябре 2019-го специальными авиарейсами на родину были возвращены 318 граждан республики.В основном, это женщины и дети, оказавшиеся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.В марте 2021-го из Афганистана также вернули 24 соотечественника — женщин и детей, проживавших в районах, контролируемых международными террористическими организациями.

https://uz.sputniknews.ru/20210112/Uzbekistantsy-vozvraschennye-iz-Sirii-otpravilis-domoy-15770845.html

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