https://uz.sputniknews.ru/20210501/uzbekistantsy-panfilovtsy-zateryannye-mogily-i-voda-iz-poxodnoy-flyajki--novye-fakty-o-voyne-18587441.html

Узбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне

Узбекистанцы-панфиловцы, затерянные могилы и вода из походной фляжки — новые факты о войне

В Ташкенте впервые обнародовали новые сведения об участниках Великой Отечественной войны из Узбекистана. В фонды Музея славы Мемориального комплекса "Парк... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T20:41+0500

2021-05-01T20:41+0500

2021-05-01T20:44+0500

аналитика

великая отечественная война

музей

история

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18588050_575:690:2222:1617_1920x0_80_0_0_5ce9d79f14849ca841a1967b23c128e7.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. В Ташкенте состоялась научно-практическая конференция "Вторая мировая война в истории и памяти народов Центральной Азии: события, участники, символы". Этот форум уникален тем, что впервые общая история раскрыта в разрезе региона, обнародованы биографии и факты миллионах героев, прошедших суровой военной тропой ради общего мира. Победа во Второй мировой войне была достигнута общими усилиями. В ней участвовали более 60 стран и погибли более 55 млн человек. Свой достойный вклад в победу над фашистской Германией внесли и бойцы из Центральной Азии – узбеки, казахи, киргизы, таджики, туркмены, равно как и жители других уголков страны.На войну было мобилизовано около двух миллионов узбекистанцев, из них 588 тысяч погибли. За проявленный на полях сражений героизм 120 тысяч воинов республики награждены различными орденами и медалями, 301 человек удостоен звания Героя Советского Союза. Год назад по инициативе лидера Узбекистана в Ташкенте появился грандиозный мемориальный комплекс в честь великой Победы, уникальный по своему архитектурному замыслу и содержанию. Над проектом работали в том числе эксперты из России и стран ближнего зарубежья."В годы войны республики Центральной Азии превратились в надежный тыл по обеспечению фронта, где производилось и поставлялось на передовую много военной техники и боеприпасов, продовольствия, одежды, лекарств и другой жизненно важной продукции. Например, силами железнодорожников Узбекистана были сформированы и оборудованы два бронепоезда, 14 военно-санитарных составов, 49 отдельных специальных формирований. Кроме того, в республике построены и сформированы танковые колонны и авиационные эскадрильи. Только за июнь-декабрь 1941 года в организациях Красного Креста и Красного полумесяца республики подготовлено более 5 тысяч медсестер для полевых госпиталей и эвакпунктов", — продолжает Анвар Носиров.По его словам, в 1941 году на заседании первых секретарей среднеазиатских республик, когда встал вопрос о принятии огромного количества эвакуированных, первый секретарь компартии Узбекистана Усман Юсупов твердо сказал: "Мы примем столько, сколько прибудет". Страны Центральной Азии приютили более трех миллионов беженцев с территорий, охваченных войной. В солнечный Узбекистан было направлено более полутора миллионов человек, в том числе 250 тысяч детей. Сохранить и передать памятьВ международной конференции приняли участие представители дипкорпуса и военные атташе России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Польши, США, Индонезии, Китая, Индии, Франции, Кувейта, Италии, Республики Корея.По словам Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова, ни одна страна не смогла бы выстоять в этом испытании, а потом восстановиться. Но Советский Союз это сделал благодаря коллективным усилиям, взаимной поддержке и солидарности. По его словам, вклад Узбекистана в победу трудно переоценить. Это и непосредственное участие в боевых действиях, и в работе здесь, в тылу. Как рассказал Мальгинов, в России тоже ведется работа по поиску архивов, сохранению и возвращению имен. Так, Минобороны опубликовало новые материалы, посвященные берлинской операции."Очень важно, чтобы эту память наше поколение не только сохранило, но и передало потомкам. Сегодня это становится особенно важно. Усиливаются попытки фальсификации, попытки лишить многие народы их исторической памяти и посадить на иглу фальсифицирования истории. А без памяти, без традиций любая нация, любой народ умирает и превращается в население, которым легко манипулировать", — заключил посол. Об узбекистанцах, погибших на белорусской земле, рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь Леонид Маринич. Так, в честь уроженца Андижанской области Гуляма Якубова названа улица в Минске. Также в боях погибли Герои Советского Союза Абдусалим Дехканбаев, Джуракул Тураев, Салим Одаш. По словам главы белорусского диппредставительства, всего за мужество и героизм, проявившихся при освобождении республики этого высокого звания удостоены 22 воина-узбекистанца. Узбекистанцы-панфиловцыПрофессор Национального университета им. Аль Фараби в Казахстане Лейла Ахметова, занимающаяся восстановлением правды об истории панфиловцев, написала несколько книг о легендарной стрелковой дивизии. России переданы 280 экземпляров издания, 70 — предоставлены Музею славы в Ташкенте. На прошедшей конференции исследователь выступила с докладом "Узбеки и узбекистанцы в Панфиловской дивизии"."В 2017 году были открыты архивы по Панфиловской дивизии в Подольске и Алматы. Книга, которая передана Узбекистану, основана на исторических документах. В них день за днем описывается боевой путь этого воинского подразделения, акцент сделан на 1941 год. Сегодня я представила фотографию панфиловцев-узбекистанцев. Именно получив этот снимок начался поиск герое. После публикации книги у меня оказался огромный массив документов по количественному и качественному составу Панфиловской дивизии", — рассказывает Ахметова. Отдельно исследователь рассказала о четырех из найденных узбекистанцев. Джура Ширматов – самый известный из Панфиловской дивизии. Есть данные, что 16 ноября 1941 года младший лейтенант, командир взвода 4-й роты (откуда вышли 28 героев-панфиловцев) был тяжело ранен и оправлен в госпиталь. Обратно в дивизию он не вернулся следы его затерялись. Автор исследования обратилась с просьбой помочь ей в поисках, добавив, что в ОБД "Мемориал" есть только документ о том, что в конце войны Джура был награжден орденом.Еще один панфиловец — Николай Валерьянович Задорин — был призван из Узбекистана. Кавалер четырех Георгиевских крестов, комбат второго батальона 73-го гвардейского стрелкового полка. С августа 1944 года руководил военной кафедрой Ташкентского юридического института. По словам Ахметовой, его родственники сейчас проживают в США. Были среди панфиловцев и настоящие героини. Одна из них — Гульнара Миникеева. С первого и до последнего дня войны находилась в Панфиловской дивизии, в медсанбате. В ОБД "Мемориал" о ней нет никаких сведений. "Это связано с тем, что в 1942-43 гг. медсанбат подвергался бомбардировки. Уцелели единицы, естественно исчезли и документы. Я обращалась в Подольск, там есть материалы по медсанбату со второй половины 1943-го года. Также прошу помочь мне в поиске ее родственников", — отметила Лейла Ахметова. Глоток жизниСейчас благодаря открытым архивам обнаруживается все больше доказательств героических подвигов бойцов и командиров Красной армии. Не меньшим подвигом сегодня можно назвать работу добровольческих поисковых отрядов, благодаря которым родственники пропавших без вести в годы Второй мировой войны могут узнать об их судьбе. Татьяна Дубовик – одна из поисковиков-волонтеров, занимающихся обнародованием этих уникальных документов и находок. Она руководитель группы "Ташпоиск", а также учредитель интернет-проекта "Книга памяти Узбекистана".По словам поисковика, их главная цель — собрать как можно больше фотографий воинов-узбекистанцев, попавших в плен в годы войны, погибших в неволе или освобожденных из лагерей. Советские военнопленные с первого дня попадали в невыносимые условия, в более худшие чем для других стран. Жестокое обращение с ними гитлеровское руководство оправдывало тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года и не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определяющую статус военнопленных. "Мы исследовали более 10 тысяч документов, это боевые донесения и персональные карточки военнопленных (ПК). Всего нами найдено 687 фотографий. Основные источники — центральный архив Министерства обороны, сайт ОВД "Мемориал" и объединение "Саксонские мемориалы". Персональные карточки военнопленных, по которым можно проследить их судьбу бывают зеленые и лазаретные. В них указывали следующие данные: ФИО, год рождения, тип/номер лагеря, в отдельной графе имя отца, рост, цвет волос, особые приметы, отпечаток пальца, адрес родственников, полученные прививки, приводы в лазарет, наказания, побеги, переводы в другой лагерь или в рабочие команды, убытие, смерть и место захоронения", — пояснила Дубовик.По словам Татьяны, в карточках нечасто, но бывают фотографии. В тексте много искажений персональных данных, а также в географических названиях. Основная причина в неграмотности солдат, а также в том, что карточки были написаны на слух и заполнены на немецком языке. Обратный перевод на русский в конце 1940-х годов добавил еще больше ошибок. На некоторых пленных заводили несколько карточек в них фиксировали факты попадания в плен, расстрела или успешного побега."Вот, например, карточка Жады Худоярова, он же Шады, успешно бежал из плена. Как и другой военнопленный — Аджабор Атабаев. А вот Тураб Юнусов был расстрелян за побег. Жесточайшие условия содержания в лагере, конечно, сказались на здоровье, физическом состоянии и внешнем виде военнопленных", — добавляет поисковик.Ремко Рейдинг, журналист из Нидерландов. В Узбекистане им были найдены родственники Ильмурата Оманова, захороненного в городе Леузден на Советском поле славы. Из Германии он был перезахоронен в Нидерландах. В семье Ильмурата его фотографий не сохранилось, поэтому они были счастливы получить это изображение. Нередко фотография или портрет бойца становится единственным документальным источником информации. Например, портрет узбекского заключенного, сделанный голландцем Герритом де Вилде, находившимся в плену вместе с узбекистанцами в концлагере города Амерсфорта. На рисунке надпись "KaderuXatam (Кадыров Хатам, P.D.A., Amersfoort 15.12.1941)". В настоящее время Ремко Рейдинг ищет родственников воина, живущих предположительно в Самаркандской области. Огромный массив информации по военнопленным находится в Объединении "Саксонские мемориалы" в Дрездене. В 2010 году они передали некоторые данные в Агентство "Узархив", пока точной информации по этому списку нет. Эти и другие уникальные артефакты переданы Зебо Хулибоевой, заведующей фондами Музея славы, а значит все неравнодушные к истории своей страны могут увидеть их в экспозициях.

https://uz.sputniknews.ru/20190509/2708366.html

https://uz.sputniknews.ru/20200508/Noev-kovcheg-russkoy-intelligentsii-chem-zhili-evakuirovannye-v-Tashkent-pisateli-i-poety-14087939.html

https://uz.sputniknews.ru/20200510/Kak-vyglyadit-park-Pobedy-v-Tashkente-posle-otkrytiya--fotoreportazh-14098638.html

https://uz.sputniknews.ru/20200212/V-Belarusi-proydut-semki-uzbekskogo-filma-posvyaschennogo-75-letiyu-Pobedy-13453988.html

https://uz.sputniknews.ru/20200509/14098812.html

https://uz.sputniknews.ru/20200401/V-Uzbekistane-ischut-rodstvennikov-pogibshikh-na-voyne-soldat-13817112.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

великая отечественная война, музей, история, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан