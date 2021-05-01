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Вклады, валюта, золото, акции: во что инвестировать, чтобы не прогадать — выгоды и риски
Вклады, валюта, золото, акции: во что инвестировать, чтобы не прогадать — выгоды и риски
В Узбекистане появляется все больше возможностей для сохранения и приумножения своего капитала. Sputnik выбрал семь наиболее распространенных и оценил плюсы и... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T10:45+0500
2021-05-01T10:45+0500
акции
золото
инфографика
валюта
банки
инвестиции
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Времена, когда можно было просто зарыть деньги в кубышку, прошли. Сегодня для сохранения своих средств есть разные механизмы. Они отличаются уровнем доходности, сложностью обслуживания и рисками.Вклады и золото — наиболее понятный и стабильный инструмент, однако большого дохода от них не получить в среднесрочной перспективе. Есть еще вариант с акциями и облигациями госзайма, но они требуют привлечения посредников — биржевых маклеров, да и разбираться в рынке ценных бумаг придется.Наиболее перспективным, но самым рискованным на сегодняшний день остается торговля криптовалютой. Пока эта сфера слабо регулируется, а инструментов защиты вкладчиков нет. Зато прибыль в случае удачной сделки можно получить очень высокую.В любом случае перед тем, как сделать тот или иной выбор, изучите свои возможности и потребности, проконсультируйтесь с профессионалами и изучите все нюансы в нашей инфографике.
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акции, золото, инфографика, валюта, банки, инвестиции

Вклады, валюта, золото, акции: во что инвестировать, чтобы не прогадать — выгоды и риски

10:45 01.05.2021
152
В Узбекистане появляется все больше возможностей для сохранения и приумножения своего капитала. Sputnik выбрал семь наиболее распространенных и оценил плюсы и минусы каждого инвестиционного инструмента.
Времена, когда можно было просто зарыть деньги в кубышку, прошли. Сегодня для сохранения своих средств есть разные механизмы. Они отличаются уровнем доходности, сложностью обслуживания и рисками.
Вклады и золото — наиболее понятный и стабильный инструмент, однако большого дохода от них не получить в среднесрочной перспективе. Есть еще вариант с акциями и облигациями госзайма, но они требуют привлечения посредников — биржевых маклеров, да и разбираться в рынке ценных бумаг придется.
Наиболее перспективным, но самым рискованным на сегодняшний день остается торговля криптовалютой. Пока эта сфера слабо регулируется, а инструментов защиты вкладчиков нет. Зато прибыль в случае удачной сделки можно получить очень высокую.
В любом случае перед тем, как сделать тот или иной выбор, изучите свои возможности и потребности, проконсультируйтесь с профессионалами и изучите все нюансы в нашей инфографике.
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