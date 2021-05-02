https://uz.sputniknews.ru/20210502/dengi-za-zdorove-skolko-poluchat-uzbekistantsy-za-10-tysyach-shagov-18592579.html

Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?

Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?

Деньги будут переведены на электронные кошельки граждан республики. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T13:12+0500

2021-05-02T13:12+0500

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общество

минюст узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля. Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов. Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев. Лицам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:Подсчет шагов будет вестись на платформе с 00.00 до 23.59.Для этого граждане должны зарегистрироваться через сайт id.egov.uz, зарегистрироваться и пройти процедуру аутентификации.Также доступно мобильное приложение — его можно загрузить через Google Play Market или AppStore. Второй путь — установить приложения Google Fit (платформа Android) или HealthKit (на платформе iOS).

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минюст узбекистана, здоровье, деньги, узбекистан