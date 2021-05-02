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Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?
Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?
Деньги будут переведены на электронные кошельки граждан республики. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T13:12+0500
2021-05-02T13:24+0500
общество
минюст узбекистана
здоровье
деньги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля. Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов. Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев. Лицам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:Подсчет шагов будет вестись на платформе с 00.00 до 23.59.Для этого граждане должны зарегистрироваться через сайт id.egov.uz, зарегистрироваться и пройти процедуру аутентификации.Также доступно мобильное приложение — его можно загрузить через Google Play Market или AppStore. Второй путь — установить приложения Google Fit (платформа Android) или HealthKit (на платформе iOS).
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минюст узбекистана, здоровье, деньги, узбекистан

Деньги за здоровье: сколько заплатят узбекистанцам за 10 тысяч шагов?

13:12 02.05.2021 (обновлено: 13:24 02.05.2021)
1186
© СС0 / Unsplash / Fitsum AdmasuБег, иллюстративное фото
Бег, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© СС0 / Unsplash / Fitsum Admasu
Деньги будут переведены на электронные кошельки граждан республики.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции сообщили о денежных выплатах за ходьбу. Соответствующее постановление приняло правительство в конце апреля.
Согласно документу, гражданам республики от 18 лет и старше, которые пройдут по 10 тысяч шагов (и больше) в сутки, заплатят по 3 тысячи сумов.
Деньги будут переведены на электронные кошельки узбекистанцев.
Лицам, которые больше всего прошли, в разрезе регионов ежемесячно будет переведено:
в районе (городе) – 300 тысяч сумов;
в областях и Ташкенте – 500 тысяч сумов;
по республике – дополнительно 1 млн сумов.
Подсчет шагов будет вестись на платформе с 00.00 до 23.59.
Для этого граждане должны зарегистрироваться через сайт id.egov.uz, зарегистрироваться и пройти процедуру аутентификации.
Также доступно мобильное приложение — его можно загрузить через Google Play Market или AppStore. Второй путь — установить приложения Google Fit (платформа Android) или HealthKit (на платформе iOS).
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