Единство и ностальгия: как Михаил Турецкий "взорвал" публику Ташкента — фото

На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO.
На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO.
Артисты исполняли не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты XX века.
Артисты исполняли не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты XX века.
Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран.
Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран.
Михаил Турецкий рассказал, что бывал в Узбекистане вместе с коллективом часто.
Михаил Турецкий рассказал, что бывал в Узбекистане вместе с коллективом часто.
"Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые", — поделился Турецкий.
"Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые", — поделился Турецкий.
Артист отметил, что цель акции — показать, что народы едины и дружны.
Артист отметил, что цель акции — показать, что народы едины и дружны.
Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере.
Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере.
Простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы
Простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы
Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер.
Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер.
"Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.
"Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.
А когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.
А когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.