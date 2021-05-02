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Единство и ностальгия: как Михаил Турецкий "взорвал" публику Ташкента — фото
Единство и ностальгия: как Михаил Турецкий "взорвал" публику Ташкента — фото
Накануне в 20.00 по местному времени состоялось, пожалуй, одно из самых ожидаемых мероприятий последних недель. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, хор турецкого, песни, культура, ташкент, мультимедиа

Единство и ностальгия: как Михаил Турецкий "взорвал" публику Ташкента — фото

16:56 02.05.2021
86
Накануне в 20.00 по местному времени состоялось, пожалуй, одно из самых ожидаемых мероприятий последних недель.
© Рамиз Бахтияров

На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO.

На сцене перед дворцом &quot;Дружба народов&quot; выступили коллективы Михаила Турецкого – &quot;Хор Турецкого&quot; и SOPRANO. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Рамиз Бахтияров

На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO.

© Рамиз Бахтияров

Артисты исполняли не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты XX века.

Артисты исполняли не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты XX века. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Рамиз Бахтияров

Артисты исполняли не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты XX века.

© Рамиз Бахтияров

Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран.

Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Рамиз Бахтияров

Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран.

© Рамиз Бахтияров

Михаил Турецкий рассказал, что бывал в Узбекистане вместе с коллективом часто.

Михаил Турецкий рассказал, что бывал в Узбекистане вместе с коллективом часто. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Рамиз Бахтияров

Михаил Турецкий рассказал, что бывал в Узбекистане вместе с коллективом часто.

© Рамиз Бахтияров

"Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые", — поделился Турецкий.

&quot;Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые&quot;, — поделился Турецкий. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Рамиз Бахтияров

"Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые", — поделился Турецкий.

© Рамиз Бахтияров

Артист отметил, что цель акции — показать, что народы едины и дружны.

Артист отметил, что цель акции — показать, что народы едины и дружны. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Рамиз Бахтияров

Артист отметил, что цель акции — показать, что народы едины и дружны.

© Рамиз Бахтияров

Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере.

Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Рамиз Бахтияров

Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере.

© Рамиз Бахтияров

Простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы

Простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы - Sputnik Узбекистан
8/11
© Рамиз Бахтияров

Простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы

© Рамиз Бахтияров

Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер.

Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Рамиз Бахтияров

Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер.

© Рамиз Бахтияров

"Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.

&quot;Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам&quot;, — отметила одна из зрительниц. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Рамиз Бахтияров

"Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.

© Рамиз Бахтияров

А когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.

А когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — &quot;Сияй, Ташкент!&quot;, зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Рамиз Бахтияров

А когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.

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