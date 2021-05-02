https://uz.sputniknews.ru/20210502/novaya-strana--novyy-vzglyad-v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-mediaforum-18576318.html

Известные телережиссеры, ведущие и журналисты соберутся в Ташкенте на медиафоруме

Известные телережиссеры, ведущие и журналисты соберутся в Ташкенте на медиафоруме

Он выступит площадкой для диалога и обмена опытом между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T18:31+0500

2021-05-02T18:31+0500

2021-05-02T18:36+0500

сми

дмитрий киселев

общество

медиа-неделя

журналистика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет международная медианеделя "Новый Узбекистан. Новый взгляд", сообщает Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ). Открытие состоится 3 мая во Дворце молодежи. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню свободы печати.Ожидается, что медиафорум выступит площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных российских представителей СМИ. Своим профессиональным опытом и наработками поделятся также узбекские коллеги. Для ведущих итоговых информационно-аналитических программ государственных и негосударственных телеканалов организована специальная встреча и мастер-класс с участием известного российского журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева.Создателям и короткого метра, сотрудникам Агентства кинематографии между тем предложат другое любопытное мероприятие — тренинг от телережиссера Саиды Медведевой, представляющей телекомпанию "Мастерская". В рамках медианедели состоится церемония открытия нового съемочного павильона информационно-аналитической программы "Замон", которая транслируется на популярном и любимом зрителями телеканале "Севимли". На полях медиафорума также пройдет официальное открытие VII Международного кинофестиваля "Шум бола-2021" и "Молодежной медиа-студии" НАЭСМИ, созданной на базе Университета журналистики и массовых коммуникаций.Открытые показы фильмов молодых, талантливых кинематографистов Узбекистана и традиционный медиа-фестиваль "Журналистская весна" вызовут безусловный творческий интерес у всех участников и обогатят разнообразную палитру яркого события. Упрочение связейМедианеделя объединит представителей журналистского сообщества, кинодокументалистов, режиссеров Узбекистана и России, и внесет большой вклад в развитие дружественных связей двух стран в культурной, гуманитарной, просветительской сферах. Организаторами выступают НАЭСМИ, отметившая в этом году свое 17-летие, телеканал "MY5", Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, Университет журналистики и массовых коммуникаций и иные организации.

https://uz.sputniknews.ru/20170123/4648016.html

https://uz.sputniknews.ru/20201204/V-2021-godu-obem-mediarynka-Uzbekistana-dostignet-600-mlrd-sumov-15533731.html

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сми, дмитрий киселев, медиа-неделя, журналистика, узбекистан