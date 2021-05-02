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https://uz.sputniknews.ru/20210502/novaya-strana--novyy-vzglyad-v-tashkente-proydet-mejdunarodnyy-mediaforum-18576318.html
Известные телережиссеры, ведущие и журналисты соберутся в Ташкенте на медиафоруме
Известные телережиссеры, ведущие и журналисты соберутся в Ташкенте на медиафоруме
Он выступит площадкой для диалога и обмена опытом между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T18:31+0500
2021-05-02T18:36+0500
сми
дмитрий киселев
общество
медиа-неделя
журналистика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет международная медианеделя "Новый Узбекистан. Новый взгляд", сообщает Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ). Открытие состоится 3 мая во Дворце молодежи. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню свободы печати.Ожидается, что медиафорум выступит площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных российских представителей СМИ. Своим профессиональным опытом и наработками поделятся также узбекские коллеги. Для ведущих итоговых информационно-аналитических программ государственных и негосударственных телеканалов организована специальная встреча и мастер-класс с участием известного российского журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева.Создателям и короткого метра, сотрудникам Агентства кинематографии между тем предложат другое любопытное мероприятие — тренинг от телережиссера Саиды Медведевой, представляющей телекомпанию "Мастерская". В рамках медианедели состоится церемония открытия нового съемочного павильона информационно-аналитической программы "Замон", которая транслируется на популярном и любимом зрителями телеканале "Севимли". На полях медиафорума также пройдет официальное открытие VII Международного кинофестиваля "Шум бола-2021" и "Молодежной медиа-студии" НАЭСМИ, созданной на базе Университета журналистики и массовых коммуникаций.Открытые показы фильмов молодых, талантливых кинематографистов Узбекистана и традиционный медиа-фестиваль "Журналистская весна" вызовут безусловный творческий интерес у всех участников и обогатят разнообразную палитру яркого события. Упрочение связейМедианеделя объединит представителей журналистского сообщества, кинодокументалистов, режиссеров Узбекистана и России, и внесет большой вклад в развитие дружественных связей двух стран в культурной, гуманитарной, просветительской сферах. Организаторами выступают НАЭСМИ, отметившая в этом году свое 17-летие, телеканал "MY5", Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, Университет журналистики и массовых коммуникаций и иные организации.
https://uz.sputniknews.ru/20170123/4648016.html
https://uz.sputniknews.ru/20201204/V-2021-godu-obem-mediarynka-Uzbekistana-dostignet-600-mlrd-sumov-15533731.html
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сми, дмитрий киселев, медиа-неделя, журналистика, узбекистан

Известные телережиссеры, ведущие и журналисты соберутся в Ташкенте на медиафоруме

18:31 02.05.2021 (обновлено: 18:36 02.05.2021)
1575
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Киргизии
Парламентские выборы в Киргизии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Он выступит площадкой для диалога и обмена опытом между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных российских представителей СМИ.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкенте пройдет международная медианеделя "Новый Узбекистан. Новый взгляд", сообщает Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ).
Открытие состоится 3 мая во Дворце молодежи. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню свободы печати.
Ноутбук и наушники для пользования медиаконтентом - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2017
Общество
Медианеделя в Узбекистане: стратегии, технологии и шоу
23 января 2017, 12:16
1106
Ожидается, что медиафорум выступит площадкой для конструктивного диалога, обмена опытом и мнениями между молодыми журналистами. Запланированы также творческие встречи и мастер-классы с участием известных российских представителей СМИ.
Своим профессиональным опытом и наработками поделятся также узбекские коллеги.
Для ведущих итоговых информационно-аналитических программ государственных и негосударственных телеканалов организована специальная встреча и мастер-класс с участием известного российского журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева.

Популярный ведущий и документалист Валдис Пельш, в свою очередь, продемонстрирует свои навыки шоуменам и ведущим развлекательных программ на телеканале "Zor-TV".

Создателям и короткого метра, сотрудникам Агентства кинематографии между тем предложат другое любопытное мероприятие — тренинг от телережиссера Саиды Медведевой, представляющей телекомпанию "Мастерская".
В рамках медианедели состоится церемония открытия нового съемочного павильона информационно-аналитической программы "Замон", которая транслируется на популярном и любимом зрителями телеканале "Севимли".
Мужчина смотрит телевизор - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2020
Экономика
В 2021 году объем медиарынка Узбекистана достигнет 600 млрд сумов
4 декабря 2020, 10:38
230
На полях медиафорума также пройдет официальное открытие VII Международного кинофестиваля "Шум бола-2021" и "Молодежной медиа-студии" НАЭСМИ, созданной на базе Университета журналистики и массовых коммуникаций.
Открытые показы фильмов молодых, талантливых кинематографистов Узбекистана и традиционный медиа-фестиваль "Журналистская весна" вызовут безусловный творческий интерес у всех участников и обогатят разнообразную палитру яркого события.

Упрочение связей

Медианеделя объединит представителей журналистского сообщества, кинодокументалистов, режиссеров Узбекистана и России, и внесет большой вклад в развитие дружественных связей двух стран в культурной, гуманитарной, просветительской сферах.
Организаторами выступают НАЭСМИ, отметившая в этом году свое 17-летие, телеканал "MY5", Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, Университет журналистики и массовых коммуникаций и иные организации.
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