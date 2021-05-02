https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html

С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен

С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен

Цены для Ташкента, областных центров, городов областного подчинения, райцентров и других населенных пунктов отличаются друг от друга. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

плата

детский сад

дети

деньги

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая плата за детский сад увеличилась в среднем на 15%. Новые расценки представлены в соответствующем постановлении правительства. Чем дольше ребенок находится в дошкольном учреждении, тем больше родителям придется платить. Кроме того, на размер оплаты влияет и количество детей из одной семьи, посещающих детсад.Стоимость оплаты в Ташкенте:В областных центрах: В городах областного подчинения:В районных центрах:В прочих местностях:При этом в отдельных районах Узбекистана размер ежемесячных выплат установлен со скидкой в 50%:

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плата, детский сад, дети, деньги, узбекистан