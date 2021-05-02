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https://uz.sputniknews.ru/20210502/s-1-maya-na-15-povysilas-plata-za-detskie-sady--polnyy-spisok-novyx-tsen-18592781.html
С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен
С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен
Цены для Ташкента, областных центров, городов областного подчинения, райцентров и других населенных пунктов отличаются друг от друга. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T14:10+0500
2021-05-02T14:34+0500
общество
плата
детский сад
дети
деньги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая плата за детский сад увеличилась в среднем на 15%. Новые расценки представлены в соответствующем постановлении правительства. Чем дольше ребенок находится в дошкольном учреждении, тем больше родителям придется платить. Кроме того, на размер оплаты влияет и количество детей из одной семьи, посещающих детсад.Стоимость оплаты в Ташкенте:В областных центрах: В городах областного подчинения:В районных центрах:В прочих местностях:При этом в отдельных районах Узбекистана размер ежемесячных выплат установлен со скидкой в 50%:
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плата, детский сад, дети, деньги, узбекистан

С 1 мая на 15% повысилась плата за детские сады — полный список новых цен

14:10 02.05.2021 (обновлено: 14:34 02.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / BBC CreativeДетский сад, иллюстративное фото
Детский сад, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© СС0 / Unsplash / BBC Creative
Цены для Ташкента, областных центров, городов областного подчинения, райцентров и других населенных пунктов отличаются друг от друга.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане с 1 мая плата за детский сад увеличилась в среднем на 15%.
Новые расценки представлены в соответствующем постановлении правительства.
Чем дольше ребенок находится в дошкольном учреждении, тем больше родителям придется платить. Кроме того, на размер оплаты влияет и количество детей из одной семьи, посещающих детсад.

Стоимость оплаты в Ташкенте:

4-5 часов: за первого ребенка — 38 000 сумов, за второго — 26 000 сумов;
9 часов: за первого ребенка — 206 000 сумов, за второго — 147 000 сумов;
10,5 часа: за первого ребенка — 246 000 сумов, за второго — 175 000 сумов;
12 часов: за первого ребенка — 278 000 сумов, за второго — 197 000 сумов;
24 часа: за первого ребенка — 293 000 сумов, за второго — 209 000 сумов.

В областных центрах:

4-5 часов: за первого ребенка — 36 000 сумов, за второго — 25 000 сумов;
9 часов: за первого ребенка — 199 000 сумов, за второго — 141 000 сумов;
10,5 часа: за первого ребенка — 238 000 сумов, за второго — 169 000 сумов;
12 часов: за первого ребенка — 263 000 сумов, за второго — 186 000 сумов;
24 часа: за первого ребенка — 279 000 сумов, за второго — 199 000 сумов.

В городах областного подчинения:

4-5 часов: за первого ребенка — 32 000 сумов, за второго — 23 000 сумов;
9 часов: за первого ребенка — 183 000 сумов, за второго — 130 000 сумов;
10,5 часа: за первого ребенка — 206 000 сумов, за второго — 147 000 сумов;
12 часов: за первого ребенка — 237 000 сумов, за второго — 168 000 сумов;
24 часа: за первого ребенка — 248 000 сумов, за второго — 176 000 сумов.

В районных центрах:

4-5 часов: за первого ребенка — 29 000 сумов, за второго — 20 000 сумов;
9 часов: за первого ребенка — 135 000 сумов, за второго — 102 000 сумов;
10,5 часа: за первого ребенка — 183 000 сумов, за второго — 138 000 сумов;
12 часов: за первого ребенка — 208 000 сумов, за второго — 156 000 сумов;
24 часа: за первого ребенка — 221 000 сумов, за второго — 166 000 сумов.

В прочих местностях:

4-5 часов: за первого ребенка — 26 000 сумов, за второго — 18 000 сумов;
9 часов: за первого ребенка — 95 000 сумов, за второго — 77 000 сумов;
10,5 часа: за первого ребенка — 167 000 сумов, за второго — 133 000 сумов;
12 часов: за первого ребенка — 196 000 сумов, за второго — 147 000 сумов;
24 часа: за первого ребенка — 206 000 сумов, за второго — 155 000 сумов.
При этом в отдельных районах Узбекистана размер ежемесячных выплат установлен со скидкой в 50%:
в Каракалпакстане и Хорезмской области;
в Тамдынском, Учкудукском, Канимехском, Нуратинском районах и Зарафшане;
в Дехканабадском, Касбинском, Миришкорском, Камашинском, Чиракчинском, Нишанском, Яккабагском и Гузарском районах Кашкадарьинской области;
в Алатском, Шафирканском, Каракульском, Пешкунском и Ромитанском районах Бухарской области;
в Кызырыкском, Музрабатском, Алтынсайском, Байсунском, Кумкурганском, Узунском, Сариасийском районах Сурхандарьинской области;
в Нурабадском, Кушрабадском, Ургутском, Булунгурском и Пахтачийском районах Самаркандской области;
в Бахмальском, Галляаральском, Фаришском, Мирзачульском и Янгиабадском районах Джизакской области;
в Акалтынском, Мирзаабадском, Хавастском и Сардобском районах Сырдарьинской области;
в Сохском районе, в селах "Шохимардон" и "Ёрдон" Ферганского района Ферганской области.
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