https://uz.sputniknews.ru/20210502/shomurodov-zabivaet-vo-vtorom-ture-podryad-pochti-spasaya-djenoa-ot-porajeniya--video--18597116.html
Шомуродов забивает во втором туре подряд, почти спасая "Дженоа" от поражения — видео
Шомуродов забивает во втором туре подряд, почти спасая "Дженоа" от поражения — видео
Узбекистанский легионер итальянского клуба из Генуи вновь отличился в Серии А. В поединке против ""Лацио" Элдор Шомуродов отметился эффектным голом в концовке... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T22:47+0500
2021-05-02T22:47+0500
2021-05-02T22:47+0500
спорт
элдор шомуродов
футбол
италия
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой пяты мяч в итальянском первенстве. В очередном матче против команды "Лацио" от отметился точным ударом на 81-й минуте встречи.Команда "Дженоа" проигрывала этот поединок и в концовке игры выступала в роли догоняющей. За 10 минут до финального свистка у "Грифонов" появилась надежда спасти этот матч. Из центра поля Шомуродов получил пас вразрез на левый фланг, на скорости обошел опекуна и точно пробил мимо вышедшего из ворот голкипера в ближний угол. Счет на табло стал 3:4 в пользу "Лацио".К сожалению, подопечные Давиде Баллардини так и не смогли сравнять счет и уступили в итоге с таким же счетом. Сейчас клуб из Гении занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Следующий поединок команда Элдора Шомуродова проведет 9 мая против клуба "Сассуоло".
италия
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элдор шомуродов, футбол, италия
Шомуродов забивает во втором туре подряд, почти спасая "Дженоа" от поражения — видео
Узбекистанский легионер итальянского клуба из Генуи вновь отличился в Серии А. В поединке против ""Лацио" Элдор Шомуродов отметился эффектным голом в концовке матча.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Форвард "Дженоа" Элдор Шомуродов забил свой пяты мяч в итальянском первенстве. В очередном матче против команды "Лацио" от отметился точным ударом на 81-й минуте встречи.
Команда "Дженоа" проигрывала этот поединок и в концовке игры выступала в роли догоняющей. За 10 минут до финального свистка у "Грифонов" появилась надежда спасти этот матч. Из центра поля Шомуродов получил пас вразрез на левый фланг, на скорости обошел опекуна и точно пробил мимо вышедшего из ворот голкипера в ближний угол. Счет на табло стал 3:4 в пользу "Лацио".
К сожалению, подопечные Давиде Баллардини так и не смогли сравнять счет и уступили в итоге с таким же счетом. Сейчас клуб из Гении занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А.
Следующий поединок команда Элдора Шомуродова проведет 9 мая против клуба "Сассуоло".