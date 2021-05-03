https://uz.sputniknews.ru/20210503/chto-ne-podelili-tadjikistan-i-kyrgyzstan--5-faktov-o-krovavom-vodozabore-18600791.html

Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан — 5 фактов о "кровавом" водозаборе

Что не поделили Таджикистан и Кыргызстан — 5 фактов о "кровавом" водозаборе

17 апреля на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. Началась стрельба: под обстрелом оказались дома, машины и люди. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T12:59+0500

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Женщин и детей из "горячих" районов успели эвакуировать, однако часть жителей остались и прячутся. Из-за чего начался конфликт? Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе. Водозабор находится в селе Ак-Сай Баткенского района. Однако таджики считают, что объект изначально их, а кыргызы его захватили. Власти Кыргызстана решили опубликовать пять исторических фактов о водозаборе, которые, как ожидается, помогут разобраться, чей все-таки объект. Подробности — в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210502/obstrelyannye-doma-slyozy-napugannye-deti--chto-tvoritsya-na-granitse-kyrgyzstana-18590120.html

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мультимедиа , граница, кыргызстан, конфликт, таджикистан