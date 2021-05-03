https://uz.sputniknews.ru/20210503/dmitriy-kiselev-svoboda-slova--eto-otkrytie-dlya-uzbekistana-poslednix-pyati-let-18601304.html

Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет

Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет

В Ташкенте проходит Международная медианеделя с участием ведущих журналистов Узбекистана, а также гостей из России. В том числе на форуме выступил генеральный... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T13:59+0500

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дмитрий киселев

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ташкент

узбекистан

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Ключевой темой конференции стала свобода слова и новые технологии в медиаиндустрии. По словам Дмитрия Киселева, свобода печати стала открытием для Узбекистана последних пяти лет, в чем, прежде всего, заслуга президента республики Шавката Мирзиёева, выбравшего этот курс."Многие здесь говорили, что свобода слова должна иметь созидательный характер, я полностью поддерживаю такую позицию", — подчеркнул Дмитрий Киселев.Выступая на открытии Медианедели, генеральный директор МИА "Россия сегодня" отметил важность сплоченной работы и сотрудничества, в том числе в информационной сфере."Мы работаем в Узбекистане со всей доброжелательностью. У нас общие цели — сохранить нашу общую цивилизацию от разрушения. К сожалению, вопрос сегодня стоит именно так. Мы это прекрасно видим на примере Ирака и Ливии, непростая ситуация сейчас в Сирии. Нам нужно объединиться, чтобы дать возможность нашей цивилизации мирно развиваться", — подчеркнул журналист. Кроме того, речь на форуме зашла и о новых медиа, в частности о социальных сетях.Оценивая ситуацию с журналистикой в Узбекистане, Дмитрий Киселев подчеркнул, что республика сейчас динамично развивается, а вместе с нею и СМИ. Он выразил уверенность, что эта тенденция продолжится такими же динамичными темпами.Журналист также признался, что впервые в Ташкенте и надеется бывать здесь чаще.

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

мультимедиа , свобода слова, дмитрий киселев, журналистика, ташкент, узбекистан