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Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет
Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет
В Ташкенте проходит Международная медианеделя с участием ведущих журналистов Узбекистана, а также гостей из России. В том числе на форуме выступил генеральный... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T13:59+0500
2021-05-03T16:05+0500
мультимедиа
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свобода слова
дмитрий киселев
журналистика
ташкент
узбекистан
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Ключевой темой конференции стала свобода слова и новые технологии в медиаиндустрии. По словам Дмитрия Киселева, свобода печати стала открытием для Узбекистана последних пяти лет, в чем, прежде всего, заслуга президента республики Шавката Мирзиёева, выбравшего этот курс."Многие здесь говорили, что свобода слова должна иметь созидательный характер, я полностью поддерживаю такую позицию", — подчеркнул Дмитрий Киселев.Выступая на открытии Медианедели, генеральный директор МИА "Россия сегодня" отметил важность сплоченной работы и сотрудничества, в том числе в информационной сфере."Мы работаем в Узбекистане со всей доброжелательностью. У нас общие цели — сохранить нашу общую цивилизацию от разрушения. К сожалению, вопрос сегодня стоит именно так. Мы это прекрасно видим на примере Ирака и Ливии, непростая ситуация сейчас в Сирии. Нам нужно объединиться, чтобы дать возможность нашей цивилизации мирно развиваться", — подчеркнул журналист. Кроме того, речь на форуме зашла и о новых медиа, в частности о социальных сетях.Оценивая ситуацию с журналистикой в Узбекистане, Дмитрий Киселев подчеркнул, что республика сейчас динамично развивается, а вместе с нею и СМИ. Он выразил уверенность, что эта тенденция продолжится такими же динамичными темпами.Журналист также признался, что впервые в Ташкенте и надеется бывать здесь чаще.
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мультимедиа , свобода слова, дмитрий киселев, журналистика, ташкент, узбекистан

Дмитрий Киселев: свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет

13:59 03.05.2021 (обновлено: 16:05 03.05.2021)
1801
Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте проходит Международная медианеделя с участием ведущих журналистов Узбекистана, а также гостей из России. В том числе на форуме выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ключевой темой конференции стала свобода слова и новые технологии в медиаиндустрии. По словам Дмитрия Киселева, свобода печати стала открытием для Узбекистана последних пяти лет, в чем, прежде всего, заслуга президента республики Шавката Мирзиёева, выбравшего этот курс.
© Рамиз БахтияровГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выступил на Международном медиафоруме в Ташкенте
© Рамиз Бахтияров
"Многие здесь говорили, что свобода слова должна иметь созидательный характер, я полностью поддерживаю такую позицию", — подчеркнул Дмитрий Киселев.
Выступая на открытии Медианедели, генеральный директор МИА "Россия сегодня" отметил важность сплоченной работы и сотрудничества, в том числе в информационной сфере.
"Мы работаем в Узбекистане со всей доброжелательностью. У нас общие цели — сохранить нашу общую цивилизацию от разрушения. К сожалению, вопрос сегодня стоит именно так. Мы это прекрасно видим на примере Ирака и Ливии, непростая ситуация сейчас в Сирии. Нам нужно объединиться, чтобы дать возможность нашей цивилизации мирно развиваться", — подчеркнул журналист.
Кроме того, речь на форуме зашла и о новых медиа, в частности о социальных сетях.

"Это с одной стороны очень хорошо, ведь практически любой человек может почувствовать себя журналистом. С другой стороны, нужно понимать, что профессиональные СМИ в любом случае обладают большими техническими ресурсами, лучшими проверенными источниками информации, а также качественной подготовкой".

Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА "Россия сегодня"
Оценивая ситуацию с журналистикой в Узбекистане, Дмитрий Киселев подчеркнул, что республика сейчас динамично развивается, а вместе с нею и СМИ. Он выразил уверенность, что эта тенденция продолжится такими же динамичными темпами.
Журналист также признался, что впервые в Ташкенте и надеется бывать здесь чаще.
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