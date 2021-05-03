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Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?
Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?
В I квартале 2021 года в госбюджет страны иностранные компании, оказывающие е-услуги, уплатили 4,3 миллиарда сумов, сообщили в ГНК. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T18:47+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. По данным Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, в 2020 году следующие иностранные компании, оказывающие электронные услуги, заплатили в бюджет страны:В прошлом году на территории Узбекистана электронные услуги оказывали всего 23 компании. По итогам 2020-го, им начислен НДС в размере 12,3 миллиарда сумов.В 2021-м число компаний продолжало расти. В частности, на 1 апреля в качестве плательщиков НДС регистрацию прошли еще три иностранные компании – теперь их стало 26. В первом квартале в госбюджет Узбекистана данные компании уплатили 4,3 миллиарда сумов в качестве налогов.В текущем году основные налоговые ставки составляют: НДС — 15% , налог на прибыль — 15% (для отдельных категорий — 20%), налог на доходы физических лиц — 12%, налог на имущество юридических лиц — 2%, земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения — 0,95%, социальный налог с хозсубъектов — 12%.
https://uz.sputniknews.ru/20200424/Google-nachal-vyplachivat-tsifrovoy-nalog-v-Uzbekistane-13992645.html
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facebook, google, налоги, яндекс, apple, узбекистан, it-технологии

Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?

18:47 03.05.2021
470
© СС0 / Unsplash / Sara KurfeßМобильный телефон с приложениями, иллюстративное фото
Мобильный телефон с приложениями, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© СС0 / Unsplash / Sara Kurfeß
В I квартале 2021 года в госбюджет страны иностранные компании, оказывающие е-услуги, уплатили 4,3 миллиарда сумов, сообщили в ГНК.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. По данным Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, в 2020 году следующие иностранные компании, оказывающие электронные услуги, заплатили в бюджет страны:
Facebook Ireland Limited — 5 981 миллион сумов;
Google Commerce Limited — 3 453 миллиона сумов;
Apple Distribution International Limited — 1 934 миллионов сумов;
Netflix International B.V. — 190 миллионов сумов;
Booking. Com B.V. — 181 миллион сумов;
Yandex Europe AG — 136 миллиона сумов.
В прошлом году на территории Узбекистана электронные услуги оказывали всего 23 компании. По итогам 2020-го, им начислен НДС в размере 12,3 миллиарда сумов.
В 2021-м число компаний продолжало расти. В частности, на 1 апреля в качестве плательщиков НДС регистрацию прошли еще три иностранные компании – теперь их стало 26.
Логотип Google - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2020
Экономика
Компния Google начала выплачивать цифровой налог в Узбекистане
24 апреля 2020, 13:28
931
В первом квартале в госбюджет Узбекистана данные компании уплатили 4,3 миллиарда сумов в качестве налогов.
В текущем году основные налоговые ставки составляют: НДС — 15% , налог на прибыль — 15% (для отдельных категорий — 20%), налог на доходы физических лиц — 12%, налог на имущество юридических лиц — 2%, земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения — 0,95%, социальный налог с хозсубъектов — 12%.
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18:47Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?
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