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Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?

Facebook, Google, Netflix, Apple...кто платит больше всего налогов Узбекистану?

В I квартале 2021 года в госбюджет страны иностранные компании, оказывающие е-услуги, уплатили 4,3 миллиарда сумов, сообщили в ГНК. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T18:47+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. По данным Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, в 2020 году следующие иностранные компании, оказывающие электронные услуги, заплатили в бюджет страны:В прошлом году на территории Узбекистана электронные услуги оказывали всего 23 компании. По итогам 2020-го, им начислен НДС в размере 12,3 миллиарда сумов.В 2021-м число компаний продолжало расти. В частности, на 1 апреля в качестве плательщиков НДС регистрацию прошли еще три иностранные компании – теперь их стало 26. В первом квартале в госбюджет Узбекистана данные компании уплатили 4,3 миллиарда сумов в качестве налогов.В текущем году основные налоговые ставки составляют: НДС — 15% , налог на прибыль — 15% (для отдельных категорий — 20%), налог на доходы физических лиц — 12%, налог на имущество юридических лиц — 2%, земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения — 0,95%, социальный налог с хозсубъектов — 12%.

https://uz.sputniknews.ru/20200424/Google-nachal-vyplachivat-tsifrovoy-nalog-v-Uzbekistane-13992645.html

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