https://uz.sputniknews.ru/20210503/jara-grozy-i-veter-chem-udivit-na-nedele-pogoda-v-uzbekistane-18602572.html

Жара, грозы и ветер: чем удивит на неделе погода в Узбекистане?

Жара, грозы и ветер: чем удивит на неделе погода в Узбекистане?

В среду начнется вторжение влажного и относительно прохладного воздуха с юга Каспия. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Синоптики предупредили о небольшом похолодании и непогоде на этой неделе. В понедельник по всему Узбекистану будет малооблачно и жарко. Температура в среднем составит 30-35 градусов, в южных регионах вовсе дойдет до 37-38 градусов. Впрочем уже во вторник небо затянут облака. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Что касается температуры, то она не изменится. А вот в последующие дни столбики термометров опустятся до 23-28 градусов. В среду дожди и грозы пройдут по Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Со вторника по четверг также ожидается шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. В пятницу сильные осадки возможны только Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов.

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