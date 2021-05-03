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Жара, грозы и ветер: чем удивит на неделе погода в Узбекистане?
Жара, грозы и ветер: чем удивит на неделе погода в Узбекистане?
В среду начнется вторжение влажного и относительно прохладного воздуха с юга Каспия. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T14:59+0500
2021-05-03T14:59+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Синоптики предупредили о небольшом похолодании и непогоде на этой неделе. В понедельник по всему Узбекистану будет малооблачно и жарко. Температура в среднем составит 30-35 градусов, в южных регионах вовсе дойдет до 37-38 градусов. Впрочем уже во вторник небо затянут облака. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Что касается температуры, то она не изменится. А вот в последующие дни столбики термометров опустятся до 23-28 градусов. В среду дожди и грозы пройдут по Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям. Со вторника по четверг также ожидается шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду. В пятницу сильные осадки возможны только Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Жара, грозы и ветер: чем удивит на неделе погода в Узбекистане?

14:59 03.05.2021
2592
© СС0 / Unsplash / Tim MossholderОблака, иллюстративное фото
Облака, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© СС0 / Unsplash / Tim Mossholder
В среду начнется вторжение влажного и относительно прохладного воздуха с юга Каспия.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Синоптики предупредили о небольшом похолодании и непогоде на этой неделе.
В понедельник по всему Узбекистану будет малооблачно и жарко. Температура в среднем составит 30-35 градусов, в южных регионах вовсе дойдет до 37-38 градусов.
Впрочем уже во вторник небо затянут облака. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Что касается температуры, то она не изменится.
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А вот в последующие дни столбики термометров опустятся до 23-28 градусов.
В среду дожди и грозы пройдут по Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.
В четверг — по всей республике, кроме Каракалпакстана, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областей.
Со вторника по четверг также ожидается шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.
В пятницу сильные осадки возможны только Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. Воздух днем прогреется до 25-30 градусов.
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