Общество
Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели
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© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В рамках данного грантового проекта ПРООН общей стоимостью 1,32 миллиарда сумов будут охвачены еще четыре региона Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Намангане на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей.
© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
Таким образом, солнечной электроэнергией будут охвачены 96 квартир.
"Они (панели. — Sputnik) позволяют обеспечивать независимое от центрального электроснабжения (автономное) энергопитание бытовой техники, в том числе, осветительных приборов, телевизоров, холодильников, компьютеров", — сообщили в Минэнерго республики.
За бесперебойной работой солнечных батарей будет следить специалист, проживающий в одном из домов.
© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
Данный проект ПРООНа стоимостью 1,32 миллиарда сумов позднее будет осуществлен еще в четырех регионах Узбекистана: Каракалпакстане, Кашкадарье, Ташкентской и Бухарской областях.