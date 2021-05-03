https://uz.sputniknews.ru/20210503/namangan--texnologii-na-kryshax-novostroek-poyavilis-solnechnye-paneli-18601914.html

Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели

Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели

В рамках данного грантового проекта ПРООН общей стоимостью 1,32 миллиарда сумов будут охвачены еще четыре региона Узбекистана. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T14:23+0500

2021-05-03T14:23+0500

2021-05-03T14:23+0500

общество

новостройка

солнечная батарея

дом

солнечная энергия

наманган

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18602327_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_7af37478216da848c5e12164faf41ae1.png

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Намангане на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей. Таким образом, солнечной электроэнергией будут охвачены 96 квартир. За бесперебойной работой солнечных батарей будет следить специалист, проживающий в одном из домов.Данный проект ПРООНа стоимостью 1,32 миллиарда сумов позднее будет осуществлен еще в четырех регионах Узбекистана: Каракалпакстане, Кашкадарье, Ташкентской и Бухарской областях.

наманган

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новостройка, солнечная батарея, дом, солнечная энергия, наманган, узбекистан