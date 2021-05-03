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Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели
Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели
В рамках данного грантового проекта ПРООН общей стоимостью 1,32 миллиарда сумов будут охвачены еще четыре региона Узбекистана. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T14:23+0500
2021-05-03T14:23+0500
общество
новостройка
солнечная батарея
дом
солнечная энергия
наманган
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Намангане на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей. Таким образом, солнечной электроэнергией будут охвачены 96 квартир. За бесперебойной работой солнечных батарей будет следить специалист, проживающий в одном из домов.Данный проект ПРООНа стоимостью 1,32 миллиарда сумов позднее будет осуществлен еще в четырех регионах Узбекистана: Каракалпакстане, Кашкадарье, Ташкентской и Бухарской областях.
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новостройка, солнечная батарея, дом, солнечная энергия, наманган, узбекистан

Наманган = технологии: на крышах новостроек появились солнечные панели

14:23 03.05.2021
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© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Минэнерго Узбекистана
В рамках данного грантового проекта ПРООН общей стоимостью 1,32 миллиарда сумов будут охвачены еще четыре региона Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Намангане на крышах четырех новостроек появились солнечные панели общей мощностью 58 киловатт. Всего установлены 192 батарей.
© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
© Минэнерго Узбекистана
Таким образом, солнечной электроэнергией будут охвачены 96 квартир.
"Они (панели. — Sputnik) позволяют обеспечивать независимое от центрального электроснабжения (автономное) энергопитание бытовой техники, в том числе, осветительных приборов, телевизоров, холодильников, компьютеров", — сообщили в Минэнерго республики.
За бесперебойной работой солнечных батарей будет следить специалист, проживающий в одном из домов.
© Минэнерго УзбекистанаВ Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
В Намангане на крышах 4-х домов, где расположены 96 квартир, установлены солнечные панели
© Минэнерго Узбекистана
Данный проект ПРООНа стоимостью 1,32 миллиарда сумов позднее будет осуществлен еще в четырех регионах Узбекистана: Каракалпакстане, Кашкадарье, Ташкентской и Бухарской областях.
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