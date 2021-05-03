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Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ
Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ
Организаторы отметили потрясающую атмосферу состязания интеллекта. Проверить свои знания пришли 935 человек. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T10:27+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат". Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ. Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей.
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игра, русский язык, ташкент, узбекистан

Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ

10:27 03.05.2021
1909
© Telegram / Эффект МакаренкоПервый турнир RU-Лиги "Заковат"
Первый турнир RU-Лиги Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Telegram / Эффект Макаренко
Организаторы отметили потрясающую атмосферу состязания интеллекта. Проверить свои знания пришли 935 человек.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат".
Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ.
В игре приняли участие 187 команд и 935 русскоязычных знатоков. И это абсолютный рекорд.
Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.
Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.
Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей.
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