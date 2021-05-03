https://uz.sputniknews.ru/20210503/russkoyazychnaya-intellektualnaya-igra-zakovat-pobila-rekord-v-sng-18598465.html
Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ
Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ
Организаторы отметили потрясающую атмосферу состязания интеллекта. Проверить свои знания пришли 935 человек. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T10:27+0500
2021-05-03T10:27+0500
2021-05-03T10:27+0500
общество
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русский язык
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат". Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ. Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
игра, русский язык, ташкент, узбекистан
Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ
Организаторы отметили потрясающую атмосферу состязания интеллекта. Проверить свои знания пришли 935 человек.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik.
В Ташкенте прошел
первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат".
Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ.
В игре приняли участие 187 команд и 935 русскоязычных знатоков. И это абсолютный рекорд.
Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.
Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.
Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей.