https://uz.sputniknews.ru/20210503/v-buxare-inspektor-ovd-spas-jenschinu-gotovuyu-sprygnut-s-vosmogo-etaja--video-18601582.html

В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео

В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео

Сейчас с 51-летней местной жительницей работают медики, психологи и сотрудники МВД. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T13:38+0500

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2021-05-03T13:40+0500

происшествия

овд

суицид

самоубийство

женщина

бухара

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Старший инспектор отдела по профилактике правонарушений УКД ОВД №2 Бухары Иззат Мирзаев спас женщину которая хотела покончить с собой. Инцидент произошел в понедельник около 10 часов утра. По данным областного УВД, 51-летняя жительница махалли "Ф. Хужаева" хотела спрыгнуть с восьмого этажа здания.Объект считается пока не достроенным. Здание расположено на улице Ибрагима Муминова. Отмечается, что к отчаянному шагу женщину подтолкнули внутренние переживания. Трагедию удалось предотвратить благодаря действиям инспектора. Сейчас с пострадавшей работают психологи, а также сотрудники Управления координации деятельности МВД и Управления по делам женщин. Женщине оказывается в том числе медицинская помощь.

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овд, суицид, самоубийство, женщина, бухара