Происшествия
В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео
13:38 03.05.2021 (обновлено: 13:40 03.05.2021)
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© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Сейчас с 51-летней местной жительницей работают медики, психологи и сотрудники МВД.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Старший инспектор отдела по профилактике правонарушений УКД ОВД №2 Бухары Иззат Мирзаев спас женщину которая хотела покончить с собой.
Инцидент произошел в понедельник около 10 часов утра.
По данным областного УВД, 51-летняя жительница махалли "Ф. Хужаева" хотела спрыгнуть с восьмого этажа здания.
Объект считается пока не достроенным. Здание расположено на улице Ибрагима Муминова.
© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Жительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Отмечается, что к отчаянному шагу женщину подтолкнули внутренние переживания.
Трагедию удалось предотвратить благодаря действиям инспектора.
Сейчас с пострадавшей работают психологи, а также сотрудники Управления координации деятельности МВД и Управления по делам женщин.
© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Жительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Женщине оказывается в том числе медицинская помощь.