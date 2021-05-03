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В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео
В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео
Сейчас с 51-летней местной жительницей работают медики, психологи и сотрудники МВД. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T13:38+0500
2021-05-03T13:40+0500
происшествия
овд
суицид
самоубийство
женщина
бухара
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Старший инспектор отдела по профилактике правонарушений УКД ОВД №2 Бухары Иззат Мирзаев спас женщину которая хотела покончить с собой. Инцидент произошел в понедельник около 10 часов утра. По данным областного УВД, 51-летняя жительница махалли "Ф. Хужаева" хотела спрыгнуть с восьмого этажа здания.Объект считается пока не достроенным. Здание расположено на улице Ибрагима Муминова. Отмечается, что к отчаянному шагу женщину подтолкнули внутренние переживания. Трагедию удалось предотвратить благодаря действиям инспектора. Сейчас с пострадавшей работают психологи, а также сотрудники Управления координации деятельности МВД и Управления по делам женщин. Женщине оказывается в том числе медицинская помощь.
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овд, суицид, самоубийство, женщина, бухара

В Бухаре инспектор ОВД спас женщину, готовую спрыгнуть с восьмого этажа — видео

13:38 03.05.2021 (обновлено: 13:40 03.05.2021)
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© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Жительница махалли Ф. Хужаева пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© УВД Бухарской области
Сейчас с 51-летней местной жительницей работают медики, психологи и сотрудники МВД.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Старший инспектор отдела по профилактике правонарушений УКД ОВД №2 Бухары Иззат Мирзаев спас женщину которая хотела покончить с собой.
Инцидент произошел в понедельник около 10 часов утра.
По данным областного УВД, 51-летняя жительница махалли "Ф. Хужаева" хотела спрыгнуть с восьмого этажа здания.
Объект считается пока не достроенным. Здание расположено на улице Ибрагима Муминова.
© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Жительница махалли Ф. Хужаева пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Жительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
© УВД Бухарской области
Отмечается, что к отчаянному шагу женщину подтолкнули внутренние переживания.
Трагедию удалось предотвратить благодаря действиям инспектора.
Сейчас с пострадавшей работают психологи, а также сотрудники Управления координации деятельности МВД и Управления по делам женщин.
© УВД Бухарской областиЖительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
Жительница махалли Ф. Хужаева пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Жительница махалли "Ф. Хужаева" пыталась спрыгнуть с 8-го этажа недостроенного дома на улице Ибрагима Муминова
© УВД Бухарской области
Женщине оказывается в том числе медицинская помощь.
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