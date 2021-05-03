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В Ташкенте автобус снес оградку и сбил двух пешеходов — видео
В Ташкенте автобус снес оградку и сбил двух пешеходов — видео
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T10:59+0500
2021-05-03T10:59+0500
происшествия
пешеход
общественный транспорт
авария
дтп
автобус
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте водитель автобуса №86 снес оградку и въехал в людей. Пострадали два человека. Инцидент произошел 28 апреля недалеко от метро Чиланзар. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".Отмечается, что ДТП произошло в результате внезапной остановки транспорта, ехавшего впереди автобуса. Из-за этого водитель резко вывернул руль направо и сбил двух пешеходов, стоявших рядом с остановкой.В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по статье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба".Ведется предварительное следствие.
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пешеход, общественный транспорт, авария, дтп, автобус, ташкент

В Ташкенте автобус снес оградку и сбил двух пешеходов — видео

10:59 03.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВозобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте водитель автобуса №86 снес оградку и въехал в людей. Пострадали два человека.
Инцидент произошел 28 апреля недалеко от метро Чиланзар. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".
Отмечается, что ДТП произошло в результате внезапной остановки транспорта, ехавшего впереди автобуса.
Из-за этого водитель резко вывернул руль направо и сбил двух пешеходов, стоявших рядом с остановкой.

Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по статье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба".
Ведется предварительное следствие.
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