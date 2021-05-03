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В Ташкенте автобус снес оградку и сбил двух пешеходов — видео

В Ташкенте автобус снес оградку и сбил двух пешеходов — видео

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T10:59+0500

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2021-05-03T10:59+0500

происшествия

пешеход

общественный транспорт

авария

дтп

автобус

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. В Ташкенте водитель автобуса №86 снес оградку и въехал в людей. Пострадали два человека. Инцидент произошел 28 апреля недалеко от метро Чиланзар. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".Отмечается, что ДТП произошло в результате внезапной остановки транспорта, ехавшего впереди автобуса. Из-за этого водитель резко вывернул руль направо и сбил двух пешеходов, стоявших рядом с остановкой.В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по статье "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба".Ведется предварительное следствие.

ташкент

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пешеход, общественный транспорт, авария, дтп, автобус, ташкент