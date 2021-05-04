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"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
В столице Мексики, Мехико, произошло ужасное ЧП: обрушился метромост, по которому ехал пассажирский поезд. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T19:02+0500
2021-05-04T19:02+0500
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спасатели, мехико, чп, мексика, трагедия, поезд, мультимедиа , фото
"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
В столице Мексики, Мехико, произошло ужасное ЧП: обрушился метромост, по которому ехал пассажирский поезд.
Инцидент случился в 22.00 по местному времени.
Как рассказали очевидцы, в в поезде было довольно многолюдно — люди возвращались с работы.
Мост обрушился в момент, когда по нему шел пассажирский поезд.
В результате погибли по меньшей мере 23 человека.
© REUTERS / Luis Cortes
Еще 79 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
Еще 79 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
© AP Photo / Marco Ugarte
Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона.
Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона.
Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.
© REUTERS / Luis Cortes
Последний раз нечто подобное произошло в январе — при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 получили увечия.
Последний раз нечто подобное произошло в январе — при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 получили увечия.
Тогда работу метро на три дня приостановили.
© AFP 2018 / Pedro Pardo
После этого были запущены три линии, на восстановление работы трех других веток ушел почти месяц.
После этого были запущены три линии, на восстановление работы трех других веток ушел почти месяц.