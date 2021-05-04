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"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
В столице Мексики, Мехико, произошло ужасное ЧП: обрушился метромост, по которому ехал пассажирский поезд. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
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спасатели, мехико, чп, мексика, трагедия, поезд, мультимедиа , фото

"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото

19:02 04.05.2021
469
В столице Мексики, Мехико, произошло ужасное ЧП: обрушился метромост, по которому ехал пассажирский поезд.
© REUTERS / Luis Cortes

Инцидент случился в 22.00 по местному времени.

Инцидент случился в 22.00 по местному времени. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Luis Cortes

Инцидент случился в 22.00 по местному времени.

© REUTERS / Henry Romero

Как рассказали очевидцы, в в поезде было довольно многолюдно — люди возвращались с работы.

Как рассказали очевидцы, в в поезде было довольно многолюдно — люди возвращались с работы. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Henry Romero

Как рассказали очевидцы, в в поезде было довольно многолюдно — люди возвращались с работы.

© REUTERS / Carlos Jasso

Мост обрушился в момент, когда по нему шел пассажирский поезд.

Мост обрушился в момент, когда по нему шел пассажирский поезд. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Carlos Jasso

Мост обрушился в момент, когда по нему шел пассажирский поезд.

© REUTERS / Henry Romero

В результате погибли по меньшей мере 23 человека.

В результате погибли по меньшей мере 23 человека. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Henry Romero

В результате погибли по меньшей мере 23 человека.

© REUTERS / Luis Cortes

Еще 79 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

Еще 79 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Luis Cortes

Еще 79 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

© AP Photo / Marco Ugarte

Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона.

Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Marco Ugarte

Тела еще четырех пассажиров остаются внутри вагона.

© REUTERS / Luis Cortes

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Luis Cortes

Метро Мехико — один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

© REUTERS / Luis Cortes

Последний раз нечто подобное произошло в январе — при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 получили увечия.

Последний раз нечто подобное произошло в январе — при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 получили увечия. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Luis Cortes

Последний раз нечто подобное произошло в январе — при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 получили увечия.

© REUTERS / Luis Cortes

Тогда работу метро на три дня приостановили.

Тогда работу метро на три дня приостановили. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Luis Cortes

Тогда работу метро на три дня приостановили.

© AFP 2018 / Pedro Pardo

После этого были запущены три линии, на восстановление работы трех других веток ушел почти месяц.

После этого были запущены три линии, на восстановление работы трех других веток ушел почти месяц. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2018 / Pedro Pardo

После этого были запущены три линии, на восстановление работы трех других веток ушел почти месяц.

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