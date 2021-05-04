https://uz.sputniknews.ru/20210504/bokser-bektemir-melikuziev-otstranen-ot-sporta-na-4-goda--vse-iz-za-doping-kontrolya-18615242.html

Бектемир Меликузиев отстранен от бокса на 4 года — всё из-за допинг-контроля

Бектемир Меликузиев отстранен от бокса на 4 года — всё из-за допинг-контроля

Также будут аннулированы медали и очки рейтинга, которые спортсмен успел получить после 16 февраля 2020 года. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T17:27+0500

2021-05-04T17:27+0500

2021-05-04T17:29+0500

спорт

бектемир меликузиев

дисквалификация

допинг

бокс

спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекского боксера Бектемира Меликузиева дисквалифицировали на 4 года — ограничения действуют до 15 февраля 2024-го.Об этом сообщили в Национальном антидопинговом агентстве республики. Кроме того, будут аннулированы медали и очки рейтинга, которые спортсмен успел получить после 16 февраля прошлого года.Ранее Меликузиева отстраняли от бокса на два года с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года за употребление запрещенного фуросемида.А именно: за указанный период специалисты три раза не смогли взять у Меликузиева новый тест на допинг.По адресу, который боксер указал в специальной системе Всемирного антидопингового агентства, его не оказалось.

https://uz.sputniknews.ru/20191115/Etot-paren-prosto-zver-glava-Golden-Boy-o-Bektemire-Melikuzieve-12807579.html

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бектемир меликузиев, дисквалификация, допинг, бокс, спорт, узбекистан