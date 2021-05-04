https://uz.sputniknews.ru/20210504/i-kerenskiy-takoy-molodoy-tashkentskie-gody-glavnogo-opponenta-lenina-18612649.html

И Керенский такой молодой: ташкентские годы главного оппонента Ленина

И Керенский такой молодой: ташкентские годы главного оппонента Ленина

140 лет назад, 4 мая 1881 года, в Симбирске (ныне Ульяновске) родился Александр Керенский — по иронии судьбы он появился на свет там же, где и вождь мирового... 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T15:49+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik, Андрей Злыденный. При этом мало кто знает, что еще одним городом детства и юности будущего председателя Временного правительства стал Ташкент.Как же так получилось, что большая семья Керенских, в которой помимо Саши было еще три девочки и мальчик, из тихого провинциального города на Волге перебралась на другой конец обширной империи – в далекий Туркестан? Связано же это было с работой главы семейства.Ташкентский гимназистДействительный статский советник (этот чин соответствовал воинскому званию генерал-майора) Федор Керенский главным делом своей жизни сделал просвещение и развитие образования в России.Начав с работы обычным преподавателем в духовном училище и пройдя все ступени карьерной лестницы, он в 1879-м стал директором Симбирской классической, а чуть позже и женской Мариинской гимназии. Под его крылом в разные годы учились дети его старшего коллеги – инспектора народных училищ губернии Ильи Ульянова.Именно Федор Михайлович, который по совместительству был преподавателем логики у круглого отличника Владимира Ульянова (в недалеком будущем ставшего известным под псевдонимом Ленина), поставил тому единственную четверку в аттестат зрелости.В мае 1889 года Керенского-старшего ждало новое повышение – на этот раз его назначили на пост главного инспектора училищ Туркестана. И как бы ни была дорога всем членам семьи жизнь в Симбирске, им предстояло долгое путешествие на Восток, в административный центр края – Ташкент.Сначала они на корабле спустились вниз по Волге, затем в Астрахани пересели на пароход "Каспиец", доставивший их в туркменский порт Узун-Ада. Уже оттуда на поезде через безжизненную пустыню они добрались до Самарканда. Последний отрезок пути до Ташкента они преодолели на конных экипажах. На весь этот вояж потребовалось больше месяца.Поезд тащился со скоростью черепахи. Вдоль всего моста стояли баки с водой на случай возможного пожара, а рядом с поездом вышагивал часовой, бдительно следя за вылетавшими из паровоза искрами".Для проживания Керенским выделили служебную квартиру в одноэтажном доме на пересечении Воронцовского проспекта и Московской улицы (нынешние улицы Истиклол и Амира Темура). К сожалению, это здание не дожило до нашего времени: его снесли в середине 1990-х и сейчас здесь находится отель.Зато до сих пор в центре Ташкента, напротив сквера Амира Темура можно увидеть другие места, где неоднократно бывал юный Александр Керенский, его сестры и брат. Речь идет о зданиях мужской и женской гимназий, которые теперь занимают корпуса Ташкентского государственного юридического университета. Правда, в XX веке их перестроили, поэтому свой первоначальный вид они не сохранили.В учебе новоиспеченный ташкентский гимназист преуспел: по воспоминаниям директора гимназии Николая Остроумова, Саша хоть поначалу и показал себя проказником (например, он частенько кривлялся над подчиненными отца) и несколько заносчивым из-за того, что был сыном высокопоставленного чиновника (к тому же по части образования), в дальнейшем смог в себе это перебороть и стать одним из лучших учеников.Так, преподаватель Александра в гимназии Дукмейстер позднее отмечал: "Характер его немного изменился в старших классах. Своим поведением гимназист Керенский начал производить впечатление юноши, сознающего, что высокое положение его отца обязывает и его. Он всегда держался очень корректно и одевался с некоторой склонностью к франтовству".Несмотря на то, что старший Керенский был предан тогдашнему монархическому строю и вряд ли бы позволил себе всерьез критиковать действия властей, в семье так или иначе можно было приобщиться к оппозиционным настроениям. Например, пишет Александр Керенский, однажды он тайком пробрался в комнату родителей и подслушал, как отец читает один из запрещенных к печати памфлетов Льва Толстого.Жизнь Саши в Ташкенте, конечно, не ограничивалась одной учебой – юноша честолюбивый и с живым характером, он с огромным удовольствием участвовал в балах, литературных и музыкальных вечерах, на которых декламировал большей частью патриотические стихотворения, исправно ходил в церковь, а также совершал конные прогулки за городом. Однако истинной его любовью в те годы стал театр.Став постарше, Александр обнаружил в себе страсть к игре на сцене. Он охотно выступал в любительских спектаклях. Многим особенно запомнилось то, как удачно гимназист Керенский сыграл роль Хлестакова в "Ревизоре". Отметился он и в постановках пьес Островского.Одно время Саша даже всерьез подумывал стать артистом или оперным певцом, но в конце концов избрал другую стезю. И хоть профессиональным актером он не стал, не вызывает сомнений, что навыки ораторского искусства и игры на публику, которые он выработал на сцене ташкентского гимназического театра, он потом с успехом использовал уже в качестве адвоката и политика.Поменять свои планы на будущее Александра во многом побудили учителя. Как он сам отмечал, они "нас (гимназистов – Прим. ред.) не пичкали бездушными формальными догмами, как это было в европейской России". Кроме того, со многими из преподавателей у него и других учеников сложились вполне дружеские отношения: в беседах с ними они обсуждали, помимо прочего, в какие университеты поступить.К концу обучения Саша принял решение поступать на историко-филологический факультет Петербургского императорского университета. Окончив гимназию с золотой медалью (одним из трех учеников в его классе), летом 1899 года он вместе с матерью и сестрой Анной уехал в столицу.Тогда же по почте директор гимназии Остроумов отправил ректору университета характеристику на своего выпускника. В ней он отметил, что Керенский "имеет очень хорошие способности и выдающееся умственное развитие, … дурных наклонностей никогда не проявлял, в политическом отношении вполне благонадежен".Ташкентские каникулы и не толькоК тому времени, как Керенский прибыл в столицу, учащиеся Петербургского университета были в буквальном смысле захвачены политикой и обсуждением будущего России, которое предполагало отказ от монархического правления или, во всяком случае, существенное ограничение самодержавной власти. Этому пробуждению мысли во многом способствовала прошедшая в феврале 1899 года большая студенческая демонстрация.Поэтому неудивительно, что Александр довольно быстро стал оппозиционером. Так, несмотря на то, что любые студенческие объединения были под запретом, он включился в деятельность нелегального землячества выходцев из Ташкента и даже вошел в его совет.А уже в конце второго курса (к тому времени он перевелся на юрфак) Керенский произнес свою первую политическую речь. Трибуной для него стала лестница главного входа в университет, с которой он и обратился к собравшейся там толпе студентов. О чем именно он тогда говорил, Керенский впоследствии забыл, но точно известно, что его слова тогда очень не понравились университетскому руководству.Вызвавший его на следующий день к себе ректор порекомендовал ему на время покинуть столицу и вернуться в Ташкент. Александру пришлось подчиниться и выехать к родным раньше положенного. Именно тогда он серьезно повздорил с отцом, который не одобрил его выходку и взял с него обещание не заниматься подобным хотя бы до окончания учебы. Так он и сделал.Политика вернулась в жизнь Керенского лишь незадолго до начала революции 1905-1907 годов. К тому времени Керенский уже получил диплом, женился и стал помощником адвоката. Новоиспеченный юрист был свидетелем Кровавого воскресенья 9 января, а потом как член комитета по расследованию этих событий опрашивал пострадавших и собирал для них деньги.Но в мае того же года семью потрясло несчастье – после продолжительной болезни в Ташкенте скончалась мать Керенского, поэтому ему пришлось надолго уехать на малую родину. В Петербург Александр вернулся лишь в сентябре.А уже в декабре Керенского арестовали – в его квартиру несколько раз приходила известная террористка и член партии эсеров Серафима Клитчоглу, к тому же в ходе обыска у него обнаружили революционные листовки. Всего этого оказалось достаточно, чтобы отправить Керенского в тюрьму.Из печально знаменитых "Крестов" его отпустили в апреле 1906-го, но проживать в столицах и некоторых крупных городах ему запретили. В конце концов Керенского отправили в ссылку и разрешили отбывать ее в Ташкенте. Выехав туда вместе с женой и сыном в мае, уже в августе он снова был в Петербурге – из-за недостатка улик уголовное преследование "узника самодержавия" к тому времени прекратили.В следующий раз родные места Александр посетил лишь через четыре года. Тогда он, до этого поднаторевший в защите обвиняемых на политических судебных процессах, выступил адвокатом подсудимых по делу туркестанской организации партии эсеров – заседания проходили в городе Скобелеве (нынешней Фергане).В августе 1916-го член парламента Керенский вновь вернулся в Туркестан в составе комиссии, расследовавшей обстоятельства, которые в июле привели к массовому восстанию жителей края против царских властей. Тогда он побывал не только в Ташкенте, но и в Джизаке, Самарканде, Андижане и Коканде. На встречах с местными Керенский критиковал не только туркестанскую администрацию, но и правительство в Петербурге.В сентябре работа комиссии завершилась, и Керенский уехал в столицу. Впереди его ждала Февральская революция, вознесшая его на вершину российской власти, пост главы Временного правительства, поражение в борьбе с Владимиром Лениным, эмиграция и долгая жизнь за границей. Но появиться в своем доме в Ташкенте ему уже было не суждено.Судьба родителей, сестер и братаНа одной из аллей старого Боткинского кладбища в Ташкенте расположено захоронение, во многом похожее на все остальные – могильная плита и чуть в стороне три безымянных чугунных креста.На первый взгляд кажется, что здесь похоронены члены семьи Сваричевских, ведь именно эта фамилия указана на могилах. Но на самом деле именно на этом месте нашли последний покой также мать, сестра и, по некоторым сведениям, отец Александра Керенского.Надежда Александровна, которая всю жизнь посвятила воспитанию пятерых своих детей и благотворительной деятельности, в последние годы жизни серьезно болела. Она скончалась в начале мая 1905 года. Александру тогда пришлось на несколько месяцев покинуть революционный Петербург, чтобы помочь отцу справиться с этой потерей.Во второй раз горе постигло семью в 1911-м, когда умирает старшая сестра Керенского Надежда – ей тогда было всего лишь 35 лет. Она была женой известного архитектора Георгия Сварического, который спроектировал множество зданий в городе.Многие из них до наших дней не сохранились (например, старое здание Северного вокзала), а другие все еще украшают столицу – среди них дома нынешнего Вестминстерского университета и посольства Франции, где в XIX веке размещалось Мариинское женское училище.Как и мать, Надежду похоронили на Боткинском кладбище – ее имя единственное из всех Керенских указано на могиле (правда, вместо фамилии Сваричевской там ошибочно написано Сварчевская).Глава семьи Федор Михайлович пережил свою супругу на семь лет. Он проработал в должности инспектора училищ Туркестанского края до 1910 года, когда попросился в отставку по состоянию здоровья. За более чем 30 лет службы он многое сделал для развития образования в регионе, в том числе расширил сеть местных школ. Его заслуги отметили не только царские власти, но и эмир Бухары – он наградил его орденом Золотой Звезды 1-й степени.Средняя сестра Керенского Елена, учившаяся в столичном Женском медицинском институте, много лет работала врачом. После Октябрьской революции она осталась в Советской России. Ее несколько раз арестовывали. В 1938 году ее расстреляли в Оренбурге.Младшая из сестер Анна, которая в 1899-м ездила в Петербург вместе с Александром, вышла замуж за адъютанта командующего войсками Туркестанского военного округа и оказывала помощь местному управлению Общества Красного креста. После взятия власти в России большевиками уехала за границу, где и скончалась.Пятый ребенок в семье Керенских Федор пошел по стопам своего брата и тоже стал юристом. Он работал, помимо прочего, товарищем (помощником) прокурора в Ашхабаде, а затем вернулся на аналогичную должность в Ташкент. В 1918 году, уже когда в городе установилась советская власть, Федор неожиданно пропал.По имеющимся сведениям, его для проверки документов остановил красногвардейский патруль. Узнав о том, что он родной брат Александра Керенского, бойцы его тут же расстреляли. Место его захоронения так и осталось неизвестным.Вот так переплелась на рубеже XIX-XX веков судьбы одной из многих семей русских переселенцев и Ташкента, ставшего в те годы форпостом большой империи. Как и всегда, нашлось в ней место и счастливым, и трагическим моментам.

https://uz.sputniknews.ru/20171107/Revoluciya-100-6756855.html

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владимир ленин, ульяновск, ссср, история, ташкент