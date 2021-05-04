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Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
В столице Мексики, Мехико, произошло страшное ЧП: рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T10:23+0500
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видео
мехико
чп
мексика
поезд
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В результате погибли по меньшей мере 20 человек.Еще несколько десятков человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.Сейчас район ЧП оцеплен. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Проехать ближе могут только аварийно-спасательные службы.
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Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео

10:23 04.05.2021 (обновлено: 12:23 04.05.2021)
928
В столице Мексики, Мехико, произошло страшное ЧП: рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд.
В результате погибли по меньшей мере 20 человек.
Еще несколько десятков человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Сейчас район ЧП оцеплен. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Проехать ближе могут только аварийно-спасательные службы.
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