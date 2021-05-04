https://uz.sputniknews.ru/20210504/kak-iz-filma-ujasov-v-meksike-metromost-ruxnul-s-iduschim-po-nemu-poezdom--video-18607093.html

Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео

Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео

В столице Мексики, Мехико, произошло страшное ЧП: рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

мехико

чп

мексика

поезд

мультимедиа

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В результате погибли по меньшей мере 20 человек.Еще несколько десятков человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.Сейчас район ЧП оцеплен. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Проехать ближе могут только аварийно-спасательные службы.

мехико

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мехико, чп, мексика, поезд, мультимедиа