https://uz.sputniknews.ru/20210504/kak-iz-filma-ujasov-v-meksike-metromost-ruxnul-s-iduschim-po-nemu-poezdom--video-18607093.html
Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
В столице Мексики, Мехико, произошло страшное ЧП: рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T10:23+0500
2021-05-04T10:23+0500
2021-05-04T12:23+0500
видео
мехико
чп
мексика
поезд
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/04/18606942_0:46:1009:614_1920x0_80_0_0_5620cede17e018673415bbd5d0e65a34.jpg
В результате погибли по меньшей мере 20 человек.Еще несколько десятков человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.Сейчас район ЧП оцеплен. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Проехать ближе могут только аварийно-спасательные службы.
мехико
мексика
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/04/18606942_64:0:945:661_1920x0_80_0_0_3952d104b8e6f07f0654f95fb842f50e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мехико, чп, мексика, поезд, мультимедиа
Как из фильма ужасов: в Мексике мост рухнул с идущим по нему поездом — видео
10:23 04.05.2021 (обновлено: 12:23 04.05.2021)
В столице Мексики, Мехико, произошло страшное ЧП: рухнул метромост, по которому ехал пассажирский поезд.
В результате погибли по меньшей мере 20 человек.
Еще несколько десятков человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Сейчас район ЧП оцеплен. Все подъезды к месту происшествия перекрыты. Проехать ближе могут только аварийно-спасательные службы.