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Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане
Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане
Благотворительные выступления пройдут 23 и 25 мая в Ташкенте и Самарканде. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T18:19+0500
2021-05-04T18:19+0500
культура
владимир спиваков
фонд
культура
музыка
оркестр
алишер усманов
самарканд
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Узбекистан с Национальным филармоническим оркестром России. Маэстро даст два концерта. Первый состоится 23 мая в Ташкенте: музыканты сыграют на площади Большого театра имени Алишера Навои.Второе выступление намечено на 25 мая: оно пройдет на площади Регистан в центре Самарканда.Оба концерта будут благотворительными.Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.Мероприятия смогут посетить одаренные ученики музыкальных школ, а также педагоги, деятели культуры, инклюзивные ресурсные центры и учащихся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.
https://uz.sputniknews.ru/20170427/Orkestr-Spivakov-Uzbekistan-5288916.html
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владимир спиваков, фонд, культура, музыка, оркестр, алишер усманов, самарканд, ташкент

Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане

18:19 04.05.2021
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© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкVII Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
VII Московский музыкальный фестиваль Владимир Спиваков приглашает… - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
/
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Благотворительные выступления пройдут 23 и 25 мая в Ташкенте и Самарканде.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Узбекистан с Национальным филармоническим оркестром России.
Маэстро даст два концерта. Первый состоится 23 мая в Ташкенте: музыканты сыграют на площади Большого театра имени Алишера Навои.
Второе выступление намечено на 25 мая: оно пройдет на площади Регистан в центре Самарканда.
"Помимо безупречной игры, яркое впечатление у слушателей оставят Екатерина Морозова, обладающая ярким полнозвучным сопрано, и тенор Бехзод Давронов", — сообщили в Фонде развития культуры и искусства.
Оба концерта будут благотворительными.
Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.
Мероприятия смогут посетить одаренные ученики музыкальных школ, а также педагоги, деятели культуры, инклюзивные ресурсные центры и учащихся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.
Владимир Спиваков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2017
Культура
Оркестру под управлением Спивакова в Ташкенте рукоплескали стоя
27 апреля 2017, 15:29
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