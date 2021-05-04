https://uz.sputniknews.ru/20210504/maestro-dushi-orkestr-spivakova-dast-srazu-dva-kontserta-v-uzbekistane-18616193.html

Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане

Маэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане

Благотворительные выступления пройдут 23 и 25 мая в Ташкенте и Самарканде. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T18:19+0500

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2021-05-04T18:19+0500

культура

владимир спиваков

фонд

культура

музыка

оркестр

алишер усманов

самарканд

ташкент

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Дирижер и скрипач Владимир Спиваков прибудет в Узбекистан с Национальным филармоническим оркестром России. Маэстро даст два концерта. Первый состоится 23 мая в Ташкенте: музыканты сыграют на площади Большого театра имени Алишера Навои.Второе выступление намечено на 25 мая: оно пройдет на площади Регистан в центре Самарканда.Оба концерта будут благотворительными.Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.Мероприятия смогут посетить одаренные ученики музыкальных школ, а также педагоги, деятели культуры, инклюзивные ресурсные центры и учащихся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.

https://uz.sputniknews.ru/20170427/Orkestr-Spivakov-Uzbekistan-5288916.html

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владимир спиваков, фонд, культура, музыка, оркестр, алишер усманов, самарканд, ташкент