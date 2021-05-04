https://uz.sputniknews.ru/20210504/v-gulistane-raskryli-podpolnuyu-religioznuyu-shkolu-obuchavshuyu-detey-18612387.html

В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей

В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей

Школьники вместо прослушивания онлайн-уроков, организованных в период пандемии, посещали данную ячейку. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T14:55+0500

2021-05-04T14:55+0500

2021-05-04T14:55+0500

общество

гулистан

религия

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной религиозной "школы" ("худжры") в Сырдарьинской области.В ней обучались 15 человек: девять несовершеннолетних школьников, а также шесть женщин и девушек. Об этом сообщили в областном УВД.Отмечается, что нелегальные занятия проводили 40-летняя местная жительница и ее 37-летняя невестка.Обе не имели официального религиозного образования.При осмотре личных вещей организатора религиозной школы в ее телефоне были обнаружены лекции на религиозную тему неизвестных лиц. По этим материалам будет проведена экспертиза. По официальным данным, за последние годы подобные "школы" были выявлены и в других регионах республики. В декабре-январе правоохранительные органы ликвидировали в Ташкенте четыре "худжры", в которых обучались почти 50 детей.

гулистан

сырдарьинская область

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гулистан, религия, сырдарьинская область