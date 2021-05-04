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В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей
В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей
Школьники вместо прослушивания онлайн-уроков, организованных в период пандемии, посещали данную ячейку. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T14:55+0500
2021-05-04T14:55+0500
общество
гулистан
религия
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной религиозной "школы" ("худжры") в Сырдарьинской области.В ней обучались 15 человек: девять несовершеннолетних школьников, а также шесть женщин и девушек. Об этом сообщили в областном УВД.Отмечается, что нелегальные занятия проводили 40-летняя местная жительница и ее 37-летняя невестка.Обе не имели официального религиозного образования.При осмотре личных вещей организатора религиозной школы в ее телефоне были обнаружены лекции на религиозную тему неизвестных лиц. По этим материалам будет проведена экспертиза. По официальным данным, за последние годы подобные "школы" были выявлены и в других регионах республики. В декабре-январе правоохранительные органы ликвидировали в Ташкенте четыре "худжры", в которых обучались почти 50 детей.
гулистан
сырдарьинская область
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гулистан, религия, сырдарьинская область

В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей

14:55 04.05.2021
1679
© СС0 / Unsplash / Ali BurhanКоран, иллюстративное фото
Коран, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© СС0 / Unsplash / Ali Burhan
Школьники вместо прослушивания онлайн-уроков, организованных в период пандемии, посещали данную ячейку.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Правоохранительные органы пресекли деятельность нелегальной религиозной "школы" ("худжры") в Сырдарьинской области.
В ней обучались 15 человек: девять несовершеннолетних школьников, а также шесть женщин и девушек. Об этом сообщили в областном УВД.
"Сотрудники Управления внутренних дел Сырдарьинской области и Службы государственной безопасности 3 мая пресекли деятельность подпольной религиозной школы (худжры) в Гулистане (областной центр. — Sputnik)", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что нелегальные занятия проводили 40-летняя местная жительница и ее 37-летняя невестка.
Обе не имели официального религиозного образования.
При осмотре личных вещей организатора религиозной школы в ее телефоне были обнаружены лекции на религиозную тему неизвестных лиц.
© УВД Сырдарьинской областиВ Гулистане пресечена деятельность подпольной религиозной ячейки
В Гулистане пресечена деятельность подпольной религиозной ячейки - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
В Гулистане пресечена деятельность подпольной религиозной ячейки
© УВД Сырдарьинской области
По этим материалам будет проведена экспертиза.
По официальным данным, за последние годы подобные "школы" были выявлены и в других регионах республики.
В декабре-январе правоохранительные органы ликвидировали в Ташкенте четыре "худжры", в которых обучались почти 50 детей.
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