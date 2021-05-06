https://uz.sputniknews.ru/20210506/jiteli-tashkenta-sami-reshat-chto-budet-s-byvshim-parkom-im-bobura--xokimiyat-18628867.html
Жители Ташкента сами решат, что будет с бывшим парком им. Бобура — хокимият
Жители Ташкента сами решат, что будет с бывшим парком им. Бобура — хокимият
Жители хотят видеть больше деревьев и зелени в парке с регулярным поливом, тротуаров, отделенных от велодорожек, фонтанов, спортплощадок. При этом вход в парк... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T14:32+0500
2021-05-06T14:32+0500
2021-05-06T14:32+0500
общество
хокимият ташкента
парк имени бабура
реконструкция
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Судьба бывшего парка имени Бобура — ныне парка "Дустлик" уже несколько лет находится "под знаком вопроса". Последние годы, находясь на балансе Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине страны, парк оставался в заброшенном состоянии, ожидая инвестора. Уборку мусора и уход за деревьями осуществляли волонтеры совместно с сотрудниками управления благоустройства. Позже в СМИ появилась информация о, якобы, передаче парка инвестору. Сейчас стало точно известно, что парк возвращен городу, и возрождать его будет хокимият Ташкента.Накануне заместитель хокима Ташкента — начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев и глава Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов встретились с активными горожанами, чтобы узнать их мнение касательно парка.Жители хотят видеть больше деревьев и зелени в парке с регулярным поливом, тротуаров, отделенных от велодорожек, фонтанов, спортплощадок. Звучали также предложения об устройстве в парке озера и зоны для катания на скейте и роликах, а также библиотеки. Вместе с тем должна быть создана дружественная среда для людей с ограниченными физическими возможностями. При этом вход в парк, по мнению горожан, должен быть бесплатным.Решено создать группу в соцсетях для сбора предложений, на встрече избрали инициативную группу из пяти человек для анализа и обобщения всех пожеланий.
https://uz.sputniknews.ru/20210205/V-stolichnom-parke-okolo-Golubykh-kupolov-proveli-inventarizatsiyu-derevev-15945406.html
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хокимият ташкента, парк имени бабура, реконструкция, ташкент
Жители Ташкента сами решат, что будет с бывшим парком им. Бобура — хокимият
Жители хотят видеть больше деревьев и зелени в парке с регулярным поливом, тротуаров, отделенных от велодорожек, фонтанов, спортплощадок. При этом вход в парк, по мнению горожан, должен оставаться бесплатным.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Судьба бывшего парка имени Бобура — ныне парка "Дустлик" уже несколько лет находится "под знаком вопроса". Последние годы, находясь на балансе Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабмине страны, парк оставался в заброшенном состоянии, ожидая инвестора. Уборку мусора и уход за деревьями осуществляли волонтеры совместно с сотрудниками управления благоустройства. Позже в СМИ появилась информация
о, якобы, передаче парка инвестору. Сейчас стало точно известно, что парк возвращен городу, и возрождать его будет хокимият Ташкента.
Накануне заместитель хокима Ташкента — начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев и глава Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов встретились
с активными горожанами, чтобы узнать их мнение касательно парка.
Жители хотят видеть больше деревьев и зелени в парке с регулярным поливом, тротуаров, отделенных от велодорожек, фонтанов, спортплощадок. Звучали также предложения об устройстве в парке озера и зоны для катания на скейте и роликах, а также библиотеки. Вместе с тем должна быть создана дружественная среда для людей с ограниченными физическими возможностями.
При этом вход в парк, по мнению горожан, должен быть бесплатным.
Решено создать группу в соцсетях для сбора предложений, на встрече избрали инициативную группу из пяти человек для анализа и обобщения всех пожеланий.