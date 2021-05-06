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Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника
Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника
У главы ГУВД Ташкента появился новый заместитель — им стал полковник Равшан Султонходжаев. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T13:43+0500
2021-05-06T13:46+0500
общество
назначение
гувд ташкента
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Новое назначение в ГУВД Ташкента: на должность заместителя начальника столичного ведомства — начальника Управления профилактики правонарушений, утвержден полковник Равшан Султонходжаев. Об этом сообщили в пресс-службе управления.Ранее назначенец руководил организационным управлением ГУВД Ташкента. Его место на этой должности занял подполковник Жасур Юсупов, который до этого был возглавлял управление ГУУР МВД Узбекистана.Напомним, два года назад заместителем начальника ГУВД Ташкента – начальником Следственного управления был назначен полковник Зафар Алимов.
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назначение, гувд ташкента, узбекистан

Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника

13:43 06.05.2021 (обновлено: 13:46 06.05.2021)
961
© Sputnik / Владимир ФедоренкоПиджак на кресле
Пиджак на кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
У главы ГУВД Ташкента появился новый заместитель — им стал полковник Равшан Султонходжаев.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Новое назначение в ГУВД Ташкента: на должность заместителя начальника столичного ведомства — начальника Управления профилактики правонарушений, утвержден полковник Равшан Султонходжаев. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
© Пресс-служба ГУВД ТашкентаПолковник Султонходжаев Равшан Иркинович
Полковник Султонходжаев Равшан Иркинович - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
Полковник Султонходжаев Равшан Иркинович
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Ранее назначенец руководил организационным управлением ГУВД Ташкента. Его место на этой должности занял подполковник Жасур Юсупов, который до этого был возглавлял управление ГУУР МВД Узбекистана.
Напомним, два года назад заместителем начальника ГУВД Ташкента – начальником Следственного управления был назначен полковник Зафар Алимов.
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