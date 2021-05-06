https://uz.sputniknews.ru/20210506/novoe-naznachenie-v-rukovodyaschem-sostave-guvd-tashkenta-naznachen-zamnachalnika-18628632.html

Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника

Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника

У главы ГУВД Ташкента появился новый заместитель — им стал полковник Равшан Султонходжаев. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T13:43+0500

2021-05-06T13:43+0500

2021-05-06T13:46+0500

общество

назначение

гувд ташкента

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/93/5279368_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_220ee6357b524e49c70186bfea189b8f.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Новое назначение в ГУВД Ташкента: на должность заместителя начальника столичного ведомства — начальника Управления профилактики правонарушений, утвержден полковник Равшан Султонходжаев. Об этом сообщили в пресс-службе управления.Ранее назначенец руководил организационным управлением ГУВД Ташкента. Его место на этой должности занял подполковник Жасур Юсупов, который до этого был возглавлял управление ГУУР МВД Узбекистана.Напомним, два года назад заместителем начальника ГУВД Ташкента – начальником Следственного управления был назначен полковник Зафар Алимов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, гувд ташкента, узбекистан