https://uz.sputniknews.ru/20210506/prazdnik-blagouxaniya-v-namangane-gotovyatsya-k-traditsionnomu-festivalyu-tsvetov--18631173.html

Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов

Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов

В этом году в Наманган ожидается прибытие более 150 предпринимателей-флористов, а также свыше 300 любителей-цветоводов из ряда стран. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T19:07+0500

2021-05-06T19:07+0500

2021-05-06T19:07+0500

общество

флорист

фестиваль

цветы

наманган

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Намангане пройдет традиционный фестиваль цветов. В мероприятии, запланированном на последнюю неделю мая, примут участие флористы и ландшафтные дизайнеры со всего мира.В числе организаторов — территориальное управление государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Наманганской области. В этом году ожидается прибытие более 150 предпринимателей-флористов, а также свыше 300 любителей-цветоводов из Южной Кореи, России, Турции, Нидерландов, а также из соседних стран — Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Цветочное шоу такого масштаба, отмечают организаторы, будет содействует развитию туризма, увеличению привлекательности Наманганской области и построению устойчивых отношений как с местными туристами, так и с иностранными.В этом году в рамках фестиваля благоухания будет высажено около 10 миллионов саженцев цветов.Также по центральным улицам города пройдет парад цветов, в котором примут участие более 150 транспортных средств, сельскохозяйственной и специальной техники: легковые и грузовые автомобили, комбайны, тракторы, машины скорой помощи, строительная техника и т.д. Все автомобили будут украшены яркими цветами.Для справки: Фестиваль цветов в Намангане проводится с 1961 года и является грандиозным событием для жителей города.

https://uz.sputniknews.ru/20190527/Gorod-sad-kak-festival-tsvetov-preobrazil-Namangan---video-11608497.html

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флорист, фестиваль, цветы, наманган