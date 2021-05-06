https://uz.sputniknews.ru/20210506/unikalnaya-naxodka-obnarujena-mumiya-beremennoy-jenschiny-18631353.html
Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины
Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины
Археологи впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины. Ее личность установить не удалось. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T19:23+0500
2021-05-06T19:23+0500
2021-05-06T19:23+0500
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Исследователи проекта "Варшавская мумия" обнаружили первую в истории человечества мумию беременной женщины, сообщает Sputnik Азербайджан.Изначально ее считали останками жреца, однако позднее выяснилось, что это беременная женщина. Антропологи и археологи объясняют, что плод не был извлечен из тела матери в процессе мумификации и остался совершенно нетронутым.Говоря о важности открытия, археологи отмечают, что оно дает потенциальную возможность узнать о "здоровье древнего населения", предполагая, что можно больше узнать о болезнях, которые были распространены в то время, и о том, как их можно лечить.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа
Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины
Археологи впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины. Ее личность установить не удалось.
Исследователи проекта "Варшавская мумия" обнаружили первую в истории человечества мумию беременной женщины, сообщает Sputnik Азербайджан
.
Изначально ее считали останками жреца, однако позднее выяснилось, что это беременная женщина. Антропологи и археологи объясняют, что плод не был извлечен из тела матери в процессе мумификации и остался совершенно нетронутым.
Говоря о важности открытия, археологи отмечают, что оно дает потенциальную возможность узнать о "здоровье древнего населения", предполагая, что можно больше узнать о болезнях, которые были распространены в то время, и о том, как их можно лечить.