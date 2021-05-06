https://uz.sputniknews.ru/20210506/unikalnaya-naxodka-obnarujena-mumiya-beremennoy-jenschiny-18631353.html

Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины

Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины

Археологи впервые в истории обнаружили мумию беременной женщины. Ее личность установить не удалось. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T19:23+0500

2021-05-06T19:23+0500

2021-05-06T19:23+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1d/15700256_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e3b82040d9c3e804c4b043f80906b3d.jpg

Исследователи проекта "Варшавская мумия" обнаружили первую в истории человечества мумию беременной женщины, сообщает Sputnik Азербайджан.Изначально ее считали останками жреца, однако позднее выяснилось, что это беременная женщина. Антропологи и археологи объясняют, что плод не был извлечен из тела матери в процессе мумификации и остался совершенно нетронутым.Говоря о важности открытия, археологи отмечают, что оно дает потенциальную возможность узнать о "здоровье древнего населения", предполагая, что можно больше узнать о болезнях, которые были распространены в то время, и о том, как их можно лечить.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа