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https://uz.sputniknews.ru/20210508/chastnye-taksisty-smogut-perevozit-passajirov-legalno--postanovlenie--18641581.html
Частные таксисты смогут перевозить пассажиров легально — постановление
Частные таксисты смогут перевозить пассажиров легально — постановление
С1 сентября 2021 года индивидуальные перевозчики должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T11:17+0500
2021-05-08T11:17+0500
общество
такси
пассажиры
постановление
легализация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент подписал постановление, согласно которому с 15 мая этого года до конца 2022-го власти Узбекистана проведут эксперимент, позволяющий упростить перевозку пассажиров на автотранспорте. Таким образом, автоперевозка на легковых машинах, имеющих не более четырех пассажирских сидений, включена в перечень видов деятельности индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что данное новшество поможет легализовать заработки большого числа частных таксистов, а также снизить уровень теневой экономики и пополнить госбюджет за счет налогов.Как можно получить лицензиюИндивидуальному перевозчику (ИП) необходимо через инфосистему "Лицензия" отправить запрос на получение лицензионной карточки. Госпошлина за ее выдачу взимается только один раз в год в размере 1 БРВ. За оказание госуслуг сбор не взимается.Кроме того, ИП уплачивает подоходный налог в фиксированных размерах по ставке, установленной для индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузоперевозкой на автотранспорте общей грузоподъемностью не более трех тонн.Отмечается, что с 1 сентября 2021 года ИП должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по поиску клиентов интегрируют с электронными базами ГНК и Uztrans.Требования к индивидуальным перевозчикам (ИП):Общие требования к автотранспорту (ИП и линейных такси юрлиц):Какие преимущества предоставлены линейным такси (юрлица)Помимо этого, на срок до 1 января 2023 года отменяются действующие требования по цвету и госномерному знаку, а также по установлению светового фонаря зеленого цвета, счетчика (таксометра) и контрольно-кассовой машины.
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такси, пассажиры, постановление, легализация, узбекистан

Частные таксисты смогут перевозить пассажиров легально — постановление

11:17 08.05.2021
809
© Sputnik / Рамиз БахтияровТакси
Такси - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С1 сентября 2021 года индивидуальные перевозчики должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по поиску клиентов интегрируют с электронными базами ГНК и Uztrans.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент подписал постановление, согласно которому с 15 мая этого года до конца 2022-го власти Узбекистана проведут эксперимент, позволяющий упростить перевозку пассажиров на автотранспорте.
Таким образом, автоперевозка на легковых машинах, имеющих не более четырех пассажирских сидений, включена в перечень видов деятельности индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что данное новшество поможет легализовать заработки большого числа частных таксистов, а также снизить уровень теневой экономики и пополнить госбюджет за счет налогов.

Как можно получить лицензию

Индивидуальному перевозчику (ИП) необходимо через инфосистему "Лицензия" отправить запрос на получение лицензионной карточки. Госпошлина за ее выдачу взимается только один раз в год в размере 1 БРВ. За оказание госуслуг сбор не взимается.
Кроме того, ИП уплачивает подоходный налог в фиксированных размерах по ставке, установленной для индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузоперевозкой на автотранспорте общей грузоподъемностью не более трех тонн.
Отмечается, что с 1 сентября 2021 года ИП должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по поиску клиентов интегрируют с электронными базами ГНК и Uztrans.

Требования к индивидуальным перевозчикам (ИП):

возраст – 21 год и старше;
наличие в управлении автотранспорта, эксплуатируемого не более 10 лет на момент подачи заявления;
обязательное прохождение технического осмотра транспортного средства на станциях техобслуживания, аккредитованных в ГУП "Центр аккредитации", не реже одного раза в шесть месяцев;
обязательное прохождение ежемесячного медицинского осмотра в многопрофильных поликлиниках или частных медицинских учреждениях, подключенных к единой интерактивной информационной системе Uztrans.

Общие требования к автотранспорту (ИП и линейных такси юрлиц):

установление на крыше автотранспорта фонаря оранжевого цвета с опознавательным знаком TAХI;
наличие устройств со специальными приложениями для осуществления оплаты, а также электронной фиксации пробега;
наличие на панели приборов таблички с указанием госномера автотранспорта, документа о регистрации /лицензионной карточки и номера телефона водителя.

Какие преимущества предоставлены линейным такси (юрлица)

остановка для посадки и высадки пассажиров возле дорожного знака "Остановка запрещена", в том числе на территориях, прилегающих к аэропортам и вокзалам;
бесплатный въезд для посадки и высадки пассажиров на платные стоянки аэропортов, ж/д вокзалов, автовокзалов, рынков, торговых комплексов;
передвижение по специальной полосе движения, выделенной для маршрутных транспортных средств.
Помимо этого, на срок до 1 января 2023 года отменяются действующие требования по цвету и госномерному знаку, а также по установлению светового фонаря зеленого цвета, счетчика (таксометра) и контрольно-кассовой машины.
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