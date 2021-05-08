https://uz.sputniknews.ru/20210508/chastnye-taksisty-smogut-perevozit-passajirov-legalno--postanovlenie--18641581.html

Частные таксисты смогут перевозить пассажиров легально — постановление

Частные таксисты смогут перевозить пассажиров легально — постановление

С1 сентября 2021 года индивидуальные перевозчики должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T11:17+0500

2021-05-08T11:17+0500

2021-05-08T11:17+0500

общество

такси

пассажиры

постановление

легализация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Президент подписал постановление, согласно которому с 15 мая этого года до конца 2022-го власти Узбекистана проведут эксперимент, позволяющий упростить перевозку пассажиров на автотранспорте. Таким образом, автоперевозка на легковых машинах, имеющих не более четырех пассажирских сидений, включена в перечень видов деятельности индивидуальных предпринимателей. Ожидается, что данное новшество поможет легализовать заработки большого числа частных таксистов, а также снизить уровень теневой экономики и пополнить госбюджет за счет налогов.Как можно получить лицензиюИндивидуальному перевозчику (ИП) необходимо через инфосистему "Лицензия" отправить запрос на получение лицензионной карточки. Госпошлина за ее выдачу взимается только один раз в год в размере 1 БРВ. За оказание госуслуг сбор не взимается.Кроме того, ИП уплачивает подоходный налог в фиксированных размерах по ставке, установленной для индивидуальных предпринимателей, занимающихся грузоперевозкой на автотранспорте общей грузоподъемностью не более трех тонн.Отмечается, что с 1 сентября 2021 года ИП должны работать исключительно с использованием интерактивных услуг агрегаторов. Специальные программы по поиску клиентов интегрируют с электронными базами ГНК и Uztrans.Требования к индивидуальным перевозчикам (ИП):Общие требования к автотранспорту (ИП и линейных такси юрлиц):Какие преимущества предоставлены линейным такси (юрлица)Помимо этого, на срок до 1 января 2023 года отменяются действующие требования по цвету и госномерному знаку, а также по установлению светового фонаря зеленого цвета, счетчика (таксометра) и контрольно-кассовой машины.

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такси, пассажиры, постановление, легализация, узбекистан