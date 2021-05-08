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Фиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео
Фиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео
Вода в двух каналах Сиабча и Чашма окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T14:32+0500
2021-05-08T14:32+0500
2021-05-08T14:36+0500
происшествия
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
вода
экология
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Накануне самаркандцы явились очевидцами необычного явления, когда вода в двух каналах Сиабча и Чашма стала фиолетовой. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.По информации местной госструктуры, вода окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова. В связи с возникшей аварийной ситуацией, сточные воды с превышением норм содержания загрязняющих веществ фиолетового цвета попали в городские каналы в месте слияния их коллекторов, объяснили в госорганизации.В настоящее время областным управлением экологии и защиты окружающей среды проводится дополнительное расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20200202/V-Kazakhstane-vypal-chernyy-sneg---kadry-neobychnogo-pogodnogo-yavleniya-13370436.html
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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, вода, экология, самарканд, узбекистан
Фиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео
14:32 08.05.2021 (обновлено: 14:36 08.05.2021)
Вода в двух каналах Сиабча и Чашма окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Накануне самаркандцы явились очевидцами необычного явления, когда вода в двух каналах Сиабча и Чашма стала фиолетовой. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщили в пресс-службе Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.
По информации местной госструктуры, вода окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова.
В связи с возникшей аварийной ситуацией, сточные воды с превышением норм содержания загрязняющих веществ фиолетового цвета попали в городские каналы в месте слияния их коллекторов, объяснили в госорганизации.
В настоящее время областным управлением экологии и защиты окружающей среды проводится дополнительное расследование.