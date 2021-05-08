https://uz.sputniknews.ru/20210508/fioletovye-reki-jiteli-samarkanda-stolknulis-s-neobychnym-yavleniem--video-18643253.html

Фиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео

Фиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео

Вода в двух каналах Сиабча и Чашма окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T14:32+0500

2021-05-08T14:32+0500

2021-05-08T14:36+0500

происшествия

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

вода

экология

самарканд

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/08/18643219_115:0:1164:590_1920x0_80_0_0_a08625486cd24e1909dba04fb5032b7d.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Накануне самаркандцы явились очевидцами необычного явления, когда вода в двух каналах Сиабча и Чашма стала фиолетовой. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.По информации местной госструктуры, вода окрасилась в странный цвет из-за неполадок, возникших на станции подъема сточных вод СП-3, расположенной на улице Курчатова. В связи с возникшей аварийной ситуацией, сточные воды с превышением норм содержания загрязняющих веществ фиолетового цвета попали в городские каналы в месте слияния их коллекторов, объяснили в госорганизации.В настоящее время областным управлением экологии и защиты окружающей среды проводится дополнительное расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20200202/V-Kazakhstane-vypal-chernyy-sneg---kadry-neobychnogo-pogodnogo-yavleniya-13370436.html

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, вода, экология, самарканд, узбекистан