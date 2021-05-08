https://uz.sputniknews.ru/20210508/geroi-jivy-poka-o-nix-pomnyat-v-tashkente-proshla-premera-dokumentalnoy-lenty-xraniteli-18640542.html

Герои живы, пока о них помнят: в Ташкенте прошла премьера документальной ленты "Хранители"

Герои живы, пока о них помнят: в Ташкенте прошла премьера документальной ленты "Хранители"

В создании фильма о тех, кто сохраняет память о героях войны, приняли участие журналисты издания Nuz.uz и сотрудники Посольства РФ в Узбекистане. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T10:04+0500

2021-05-08T10:04+0500

2021-05-08T10:04+0500

общество

ветераны

великая отечественная война

посольство россии в узбекистане

памятник

9 мая — гордимся, помним, чтим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/08/18640420_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_06df7ddaa2f1a20aa964d02cf98c0129.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Российском центре науки и культуры прошла премьера документального фильма "Хранители". Картина повествует о тех неравнодушных людях, которые на самых разных уровнях делают все от себя зависящее, чтобы сохранить и передать новым поколениям память о героях Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за Родину.В ленте рассказаны истории создания народных памятников, стел и мемориальных табличек, которые украшают махалли и некоторые школы Ташкента и других городов Узбекистана. Но главные герои фильма — те неравнодушные люди, которые бережно хранят память о подвиге предков.Среди гостей премьерного показа были представители посольства России в Ташкенте, руководство представительства Россотрудничества в Узбекистане, ветераны и жители блокадного Ленинграда, а также представители культурных центров, педагоги и журналисты.По словам участников мероприятия, сегодня как никогда важно сохранять и передавать будущим поколениям память о тяжелых испытаниях, выпавших на долю дедов и прадедов. Ведь пока чтят и не забывают их подвиг, они живы в сердцах своих потомков.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ветераны, великая отечественная война, посольство россии в узбекистане, памятник, 9 мая — гордимся, помним, чтим