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Герои живы, пока о них помнят: в Ташкенте прошла премьера документальной ленты "Хранители"
Герои живы, пока о них помнят: в Ташкенте прошла премьера документальной ленты "Хранители"
В создании фильма о тех, кто сохраняет память о героях войны, приняли участие журналисты издания Nuz.uz и сотрудники Посольства РФ в Узбекистане. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T10:04+0500
2021-05-08T10:04+0500
общество
ветераны
великая отечественная война
посольство россии в узбекистане
памятник
9 мая — гордимся, помним, чтим
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Российском центре науки и культуры прошла премьера документального фильма "Хранители". Картина повествует о тех неравнодушных людях, которые на самых разных уровнях делают все от себя зависящее, чтобы сохранить и передать новым поколениям память о героях Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за Родину.В ленте рассказаны истории создания народных памятников, стел и мемориальных табличек, которые украшают махалли и некоторые школы Ташкента и других городов Узбекистана. Но главные герои фильма — те неравнодушные люди, которые бережно хранят память о подвиге предков.Среди гостей премьерного показа были представители посольства России в Ташкенте, руководство представительства Россотрудничества в Узбекистане, ветераны и жители блокадного Ленинграда, а также представители культурных центров, педагоги и журналисты.По словам участников мероприятия, сегодня как никогда важно сохранять и передавать будущим поколениям память о тяжелых испытаниях, выпавших на долю дедов и прадедов. Ведь пока чтят и не забывают их подвиг, они живы в сердцах своих потомков.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
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ветераны, великая отечественная война, посольство россии в узбекистане, памятник, 9 мая — гордимся, помним, чтим

Герои живы, пока о них помнят: в Ташкенте прошла премьера документальной ленты "Хранители"

10:04 08.05.2021
680
© Рамиз Бахтияров Показ документального фильма "Хранители"
Показ документального фильма Хранители - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В создании фильма о тех, кто сохраняет память о героях войны, приняли участие журналисты издания Nuz.uz и сотрудники Посольства РФ в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Российском центре науки и культуры прошла премьера документального фильма "Хранители". Картина повествует о тех неравнодушных людях, которые на самых разных уровнях делают все от себя зависящее, чтобы сохранить и передать новым поколениям память о героях Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за Родину.
© Рамиз Бахтияров Показ документального фильма "Хранители"
Показ документального фильма Хранители - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Показ документального фильма "Хранители"
© Рамиз Бахтияров
В ленте рассказаны истории создания народных памятников, стел и мемориальных табличек, которые украшают махалли и некоторые школы Ташкента и других городов Узбекистана. Но главные герои фильма — те неравнодушные люди, которые бережно хранят память о подвиге предков.
"Безусловно, главное в этой картине даже не эти стелы или обелиски как таковые, а люди, которые их создали. которые за ними ухаживают и сохраняют даже такие скромные мемориалы. Потому и фильм называется "Хранители". Мы надеемся, что это проект с продолжением", — признался соавтор проекта, пресс-секретарь посольства РФ в Ташкенте Дмитрий Данилов.
© Рамиз Бахтияров Показ документального фильма "Хранители"
Показ документального фильма Хранители - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Показ документального фильма "Хранители"
© Рамиз Бахтияров
Среди гостей премьерного показа были представители посольства России в Ташкенте, руководство представительства Россотрудничества в Узбекистане, ветераны и жители блокадного Ленинграда, а также представители культурных центров, педагоги и журналисты.
© Рамиз Бахтияров Показ документального фильма "Хранители"
Показ документального фильма Хранители - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Показ документального фильма "Хранители"
© Рамиз Бахтияров
По словам участников мероприятия, сегодня как никогда важно сохранять и передавать будущим поколениям память о тяжелых испытаниях, выпавших на долю дедов и прадедов. Ведь пока чтят и не забывают их подвиг, они живы в сердцах своих потомков.
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