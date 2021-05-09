https://uz.sputniknews.ru/20210509/maxmud-muradov-rasskazal-s-kem-poboretsya-za-pobedu-v-blijayshee-vremya-18650686.html

Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время

Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время

Поединок против американца Джеральда Мершарта состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T10:54+0500

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спорт

боец

махмуд мурадов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов на своей странице в сети Instagram объявил имя своего очередного соперника. Им стал 33-летний американский боец ​​смешанных единоборств Джеральд Мершарт.Поединок состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.На счету американского бойца Джеральда Мершарта в общей сложности 31 победа и 14 поражений. В начале года Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.Напомним, Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

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боец, махмуд мурадов, узбекистан