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Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
Поединок против американца Джеральда Мершарта состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T10:54+0500
2021-05-09T10:54+0500
спорт
боец
махмуд мурадов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов на своей странице в сети Instagram объявил имя своего очередного соперника. Им стал 33-летний американский боец ​​смешанных единоборств Джеральд Мершарт.Поединок состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.На счету американского бойца Джеральда Мершарта в общей сложности 31 победа и 14 поражений. В начале года Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.Напомним, Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.
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боец, махмуд мурадов, узбекистан

Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время

10:54 09.05.2021
556
© Facebook / Makhmud "Mach" MuradovМахмуд Мурадов
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Facebook / Makhmud "Mach" Muradov
Поединок против американца Джеральда Мершарта состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов на своей странице в сети Instagram объявил имя своего очередного соперника. Им стал 33-летний американский боец ​​смешанных единоборств Джеральд Мершарт.
Поединок состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.
Соперник и дата известны 28 августа Ин Ша Аллах мы снова выйдем в октагон за очередной победой! Всем спасибо за внимание и поддержку.
Махмуд Мурадов - Sputnik Узбекистан
Махмуд Мурадов
Боец смешанных единоборств
На счету американского бойца Джеральда Мершарта в общей сложности 31 победа и 14 поражений.
В начале года Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.
Напомним, Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.
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