https://uz.sputniknews.ru/20210509/maxmud-muradov-rasskazal-s-kem-poboretsya-za-pobedu-v-blijayshee-vremya-18650686.html
Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
Поединок против американца Джеральда Мершарта состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T10:54+0500
2021-05-09T10:54+0500
2021-05-09T10:54+0500
спорт
боец
махмуд мурадов
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1245/02/12450232_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_16f7a9672764b56828abce2b7b2f10ab.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов на своей странице в сети Instagram объявил имя своего очередного соперника. Им стал 33-летний американский боец смешанных единоборств Джеральд Мершарт.Поединок состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.На счету американского бойца Джеральда Мершарта в общей сложности 31 победа и 14 поражений. В начале года Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу над американцем Эндрю Санчесом.Напомним, Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1245/02/12450232_143:0:1200:793_1920x0_80_0_0_1961dedd12add49141187320c806a6c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
боец, махмуд мурадов, узбекистан
Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
Поединок против американца Джеральда Мершарта состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов на своей странице в сети Instagram объявил
имя своего очередного соперника. Им стал 33-летний американский боец смешанных единоборств Джеральд Мершарт.
Поединок состоится 28 августа нынешнего года. Место боя не уточняется.
Соперник и дата известны — 28 августа Ин Ша Аллах мы снова выйдем в октагон за очередной победой! Всем спасибо за внимание и поддержку.
Махмуд Мурадов
Боец смешанных единоборств
На счету американского бойца Джеральда Мершарта в общей сложности 31 победа и 14 поражений.
В начале года Махмуд Мурадов на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257 одержал победу
над американцем Эндрю Санчесом.
Напомним, Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.