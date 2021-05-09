Общество
Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, возложили цветы к подножью мемориального комплекса "Ода стойкости" в Парке Победы.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Парк Победы, куда на торжественное шествие прибыли сотрудники министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поздравил собравшихся с праздником.
Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".
Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее невестках и оставшихся сиротами внуках. Расположенный в центре парка памятник является символом потерь нашего народа и его колоссального вклада в победу на войне. Возложение цветов к монументу — это выражение высокого уважения ко всем матерям Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цветы к подножию монумента возложили также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил.