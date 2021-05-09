https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html

Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне

Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне

Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, возложили цветы к подножью мемориального комплекса "Ода... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T13:45+0500

2021-05-09T13:45+0500

2021-05-09T13:45+0500

общество

мемориальный комплекс "парк победы"

шавкат мирзиёев

9 мая — гордимся, помним, чтим

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Парк Победы, куда на торжественное шествие прибыли сотрудники министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы республики.Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поздравил собравшихся с праздником.Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти".Президент возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее невестках и оставшихся сиротами внуках. Расположенный в центре парка памятник является символом потерь нашего народа и его колоссального вклада в победу на войне. Возложение цветов к монументу — это выражение высокого уважения ко всем матерям Узбекистана.Цветы к подножию монумента возложили также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мемориальный комплекс "парк победы", шавкат мирзиёев, 9 мая — гордимся, помним, чтим