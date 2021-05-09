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https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html
Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, возложили цветы к подножью мемориального комплекса "Ода... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T13:45+0500
2021-05-09T13:45+0500
общество
мемориальный комплекс "парк победы"
шавкат мирзиёев
9 мая — гордимся, помним, чтим
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Парк Победы, куда на торжественное шествие прибыли сотрудники министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы республики.Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поздравил собравшихся с праздником.Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти".Президент возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее невестках и оставшихся сиротами внуках. Расположенный в центре парка памятник является символом потерь нашего народа и его колоссального вклада в победу на войне. Возложение цветов к монументу — это выражение высокого уважения ко всем матерям Узбекистана.Цветы к подножию монумента возложили также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил.
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мемориальный комплекс "парк победы", шавкат мирзиёев, 9 мая — гордимся, помним, чтим

Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне

13:45 09.05.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе Ода стойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев, а также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, возложили цветы к подножью мемориального комплекса "Ода стойкости" в Парке Победы.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Парк Победы, куда на торжественное шествие прибыли сотрудники министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе Ода стойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поздравил собравшихся с праздником.
Военный оркестр исполнил "Мелодию памяти".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе Ода стойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости".
Этот монумент воздвигнут в память о Зульфие Закировой - матери, потерявшей во время Второй мировой войны пятерых сыновей, а также ее невестках и оставшихся сиротами внуках. Расположенный в центре парка памятник является символом потерь нашего народа и его колоссального вклада в победу на войне. Возложение цветов к монументу — это выражение высокого уважения ко всем матерям Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе Ода стойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Цветы к подножию монумента возложили также представители министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил.
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