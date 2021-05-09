https://uz.sputniknews.ru/20210509/na-krasnoy-ploschadi-v-moskve-proxodit-parad-pobedy--18651222.html
Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
Сейчас в российской столице пасмурно - если все-таки пойдет дождь, будут разрешены лишь пролеты по одному борту от каждой авиационной группы. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T11:57+0500
2021-05-09T11:57+0500
2021-05-09T13:43+0500
парад победы
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В Москве на Красной площади начался Парад Победы. Ровно 76 лет назад СССР одержал грандиозную Победу в Великой Отечественной войне. Парад традиционно начался с шествия пешей колонны. По центральным улицам Москвы движутся более 12 тысяч человек. Вслед за ними - 190 единиц техники разных поколений. Это и легендарные Т-34, и танки будущего Т-14 "Армата", боевые машины БМП-2 и БМП-3, а также перспективные БМП "Курганец- 25". Обязательные участники парада - современные зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С" и С-400. Впервые по Красной площади пройдет бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО". Во второй части Парада в небе над Москвой появится авиация. Жители смогут увидеть полет 76 самолетов и вертолетов - по количеству лет Победы. Сейчас в российской столице пасмурно - если к этому времени пойдет дождь, будут разрешены лишь пролеты по одному борту от группы.Попасть на праздничные мероприятия смогут только ветераны и почетные гости. Среди них - президент Таджикистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/18645581.html
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парад победы, красная площадь, день победы, москва, мультимедиа
Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
11:57 09.05.2021 (обновлено: 13:43 09.05.2021)
Сейчас в российской столице пасмурно - если все-таки пойдет дождь, будут разрешены лишь пролеты по одному борту от каждой авиационной группы.
В Москве на Красной площади начался Парад Победы. Ровно 76 лет назад СССР одержал грандиозную Победу в Великой Отечественной войне.
Парад традиционно начался с шествия пешей колонны. По центральным улицам Москвы движутся более 12 тысяч человек. Вслед за ними - 190 единиц техники разных поколений. Это и легендарные Т-34, и танки будущего Т-14 "Армата", боевые машины БМП-2 и БМП-3, а также перспективные БМП "Курганец- 25". Обязательные участники парада - современные зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С" и С-400.
Впервые по Красной площади пройдет бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО".
Во второй части Парада в небе над Москвой появится авиация. Жители смогут увидеть полет 76 самолетов и вертолетов - по количеству лет Победы. Сейчас в российской столице пасмурно - если к этому времени пойдет дождь, будут разрешены лишь пролеты по одному борту от группы.
Попасть на праздничные мероприятия смогут только ветераны и почетные гости. Среди них - президент Таджикистана.