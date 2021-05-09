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Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
В преддверии Дня Победы, спустя 79 лет после героической гибели, обрел свой покой очередной герой – уроженец Самаркандской области Бобирахим Абдуллаев. Его... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T13:15+0500
2021-05-09T13:22+0500
общество
день победы
блокада ленинграда
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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Герой без фото и возрастаБобирахим Абдуллаев родился в кишлаке Инамяхши Каттакурганского района Самаркандской области. Семья была большая: шесть мальчиков и две девочки. Бобирахим был самый старший из детей, но точный год рождения его родные не помнят. Во вкладыше к медальону, который нашли вместе с останками бойца, видны лишь цифры 192…, а последнюю – самую конкретную – не разобрать. Фотографий молодого человека в семейном архиве тоже нет.Сестра Айсоат смутно помнит брата. Ей было всего 5 лет, когда Бобирахим ушел на фронт. В 1941 году Абдуллаева призвали на службу. Ему было больше 20 лет. Первое время он присылал родным весточки с фронта, а потом письма приходить перестали. Вскоре кто-то из сослуживцев Бобирахима сообщил семье о его гибели.Последний бой в ленинградских лесахВо второй половине августа 1942 года на территории Ленинградской области началась "Синявинская операция", целью которой был прорыв блокаду города. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пошли в наступление против 18-й немецкой группы армий "Север". Операция не увенчалась успехам, но позволила сорвать планы гитлеровцев по захвату города и надолго сковала на северо-западе страны значительные силы противника, облегчив оборону Сталинграда и Северного Кавказа.На месте найдены тела шестерых советских солдат. Точное время гибели неизвестно, есть лишь ориентировочный срок — сентябрь-октябрь 1942 года. В первой половине октября завершилась "Синявинская операция", и многие ее герои пропали без вести.Именной медальон и далека РодинаУже 15 лет в России работает поисковый отряд "Линия фронта", который исследует места боев Великой Отечественной войны. Останки бойцов тех времен обнаруживают с помощью специальной техники и снаряжения. Если удается найти тела погибших, волонтеры делают все возможное, чтобы опознать героя и найти его родственников, для перезахоронения на родине.В октябре 2020 года члены отряда Андрей Куликовский, Владислав Маврин, Михаил Гульков и Анастасия Беляева проводили поисковую разведку на территории "Синявинской операции". Им удалось обнаружить в том числе останки шестерых советских бойцов рядом с деревней Молодцово. Все было очень повреждено артиллерийскими обстрелами, сказалась и болотистая местность. Волонтеры "Линии фронта" пытались найти родных Бобирахима через социальные сети, обращались к коллегам-поисковикам в Узбекистане, но это не помогло. Зато удалось отыскать родственников через Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Оказалось, что еще жива младшая сестра героя – 82-летняя Айсоат Исламовна Абдуллаева. Война когда-то отняла у женщины еще одного брата: его забрали в армию незадолго до Победы, едва он вырос. Молодой человек погиб. Отец семейства, Ислам, вскоре не выдержал смерти двоих детей. Айсоат провела все свои годы в Самаркандской области, а ее сын Хамза – племянник Бобирахима – сейчас работает в Москве.В последний путь – домойСемья Абдуллаевых была рада, что удалось хоть что-то узнать о пропавшем дяде. Абдуллаевы изъявили желание захоронить останки своего солдата на родине. В конце апреля 2021 года в петербургском Доме молодежи "Пулковец" состоялась торжественная церемония передачи останков и личных вещей Бобирахима Исламовича его семье. Кроме медальона с вкладышем обнаружили трофейную ложку-вилку с поясной пряжкой. Поисковики "Линии фронта" показали место, где красноармеец погиб. Вместе с племянником они возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.За несколько дней до очередной годовщины Победы, 5 мая, останки Бобирахима Абдуллаева с воинскими почестями захоронили в родном кишлаке Инамяхши. На церемонии присутствовали местные представители власти, почетные гости и, конечно же, родные солдата. На могиле к 9 мая установлен памятник. Личные вещи Бобирахима его сестра подарила музею Ташкента, чтобы память о нем жила вечно.
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день победы, блокада ленинграда, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца

13:15 09.05.2021 (обновлено: 13:22 09.05.2021)
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© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаПередача останков красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева родным
Передача останков красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева родным - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
Марина Чернышова-Мельник
Все материалы
В преддверии Дня Победы, спустя 79 лет после героической гибели, обрел свой покой очередной герой – уроженец Самаркандской области Бобирахим Абдуллаев. Его останки, обнаруженные поисковиками в лесу под Ленинградом, были опознаны и переданы родственникам для погребения.

Герой без фото и возраста

Бобирахим Абдуллаев родился в кишлаке Инамяхши Каттакурганского района Самаркандской области. Семья была большая: шесть мальчиков и две девочки. Бобирахим был самый старший из детей, но точный год рождения его родные не помнят. Во вкладыше к медальону, который нашли вместе с останками бойца, видны лишь цифры 192…, а последнюю – самую конкретную – не разобрать. Фотографий молодого человека в семейном архиве тоже нет.
Сестра Айсоат смутно помнит брата. Ей было всего 5 лет, когда Бобирахим ушел на фронт.
"Мой дядя вел обычную деревенскую жизнь: работал в поле, занимался земледелием, проводил время в кругу семьи. В силу возраста он не успел получить профессию на родине. Да и неизвестно, какие у него были планы на жизнь, если бы он смог провести ее под мирным небом. Моя мама, тетя и все дяди были детьми, когда видели Бобирахима-ака последний раз", – рассказывает Хамза, племянник героя.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаПлемянник красноармейца Бобирахима Абдуллаева Хамза вместе с поисковиками в Ленинградской области на месте гибели дяди
Племянник красноармейца Бобирахима Абдуллаева Хамза вместе с поисковиками в Ленинградской области на месте гибели дяди - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Племянник красноармейца Бобирахима Абдуллаева Хамза вместе с поисковиками в Ленинградской области на месте гибели дяди
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
В 1941 году Абдуллаева призвали на службу. Ему было больше 20 лет. Первое время он присылал родным весточки с фронта, а потом письма приходить перестали. Вскоре кто-то из сослуживцев Бобирахима сообщил семье о его гибели.

Последний бой в ленинградских лесах

Во второй половине августа 1942 года на территории Ленинградской области началась "Синявинская операция", целью которой был прорыв блокаду города. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пошли в наступление против 18-й немецкой группы армий "Север". Операция не увенчалась успехам, но позволила сорвать планы гитлеровцев по захвату города и надолго сковала на северо-западе страны значительные силы противника, облегчив оборону Сталинграда и Северного Кавказа.
Ожесточенные бои за Ленинград унесли сотни тысяч жизней. Среди погибших осенью 1942 года и самаркандец Бобирахим Абдуллаев. Тело бойца и его однополчан обнаружили в болоте недалеко от деревни Молодцово Кировского района Ленинградской области. Как установили исследователи, бригада вышли на дорогу из леса и была атакована группировкой противника с расстояния не более сотни метров. Рядом с останками нашли личное оружие красноармейцев и немецкое снаряжение, что говорит о долгом сражении – до последнего.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаЛичное оружие и вещи красноармейцев, погибших в ленинградских лесах близ деревни Молодцово
Личное оружие и вещи красноармейцев, погибших в ленинградских лесах близ деревни Молодцово - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Личное оружие и вещи красноармейцев, погибших в ленинградских лесах близ деревни Молодцово
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
На месте найдены тела шестерых советских солдат. Точное время гибели неизвестно, есть лишь ориентировочный срок — сентябрь-октябрь 1942 года. В первой половине октября завершилась "Синявинская операция", и многие ее герои пропали без вести.

Именной медальон и далека Родина

Уже 15 лет в России работает поисковый отряд "Линия фронта", который исследует места боев Великой Отечественной войны. Останки бойцов тех времен обнаруживают с помощью специальной техники и снаряжения. Если удается найти тела погибших, волонтеры делают все возможное, чтобы опознать героя и найти его родственников, для перезахоронения на родине.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаВолонтеры поискового отряда "Линия фронта"
Волонтеры поискового отряда Линия фронта - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Волонтеры поискового отряда "Линия фронта"
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
В октябре 2020 года члены отряда Андрей Куликовский, Владислав Маврин, Михаил Гульков и Анастасия Беляева проводили поисковую разведку на территории "Синявинской операции". Им удалось обнаружить в том числе останки шестерых советских бойцов рядом с деревней Молодцово. Все было очень повреждено артиллерийскими обстрелами, сказалась и болотистая местность.
Лишь у одного солдата нашли именной медальон с вкладышем, который удалось частично прочитать. Была заполнена нижняя часть, в записях – некоторые ошибки и потертости. Но главное, поисковики увидели: "солдат Красной Армии Абдуллаев Бобирахим, уроженец Узбекской ССР, Самаркандской области, с/с Янгикурганча, призывался Каттакурганским РВК". Найти военный медальон считается большой удачей, тем более, если сохранился вкладыш. Остальных пятерых бойцов опознать не удалось. Они так и остались безымянными героями войны.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаПолуистлевший вкладыш сертного медальона красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева
Полуистлевший вкладыш сертного медальона красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Полуистлевший вкладыш сертного медальона красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
Волонтеры "Линии фронта" пытались найти родных Бобирахима через социальные сети, обращались к коллегам-поисковикам в Узбекистане, но это не помогло. Зато удалось отыскать родственников через Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Оказалось, что еще жива младшая сестра героя – 82-летняя Айсоат Исламовна Абдуллаева. Война когда-то отняла у женщины еще одного брата: его забрали в армию незадолго до Победы, едва он вырос. Молодой человек погиб. Отец семейства, Ислам, вскоре не выдержал смерти двоих детей. Айсоат провела все свои годы в Самаркандской области, а ее сын Хамза – племянник Бобирахима – сейчас работает в Москве.

В последний путь – домой

Семья Абдуллаевых была рада, что удалось хоть что-то узнать о пропавшем дяде.
"Мама плакала и одновременно радовалась, что нашлись хоть какие-то следы брата. Ведь почти 80 лет она и все наши родные не знали, что стало с дядей Бобирахимом. Его считали без вести пропавшим, но конечно, всегда помнили. Старшие члены семьи рассказывали нам, что был такой человек, герой войны", – говорит племянник Хамза.
Абдуллаевы изъявили желание захоронить останки своего солдата на родине. В конце апреля 2021 года в петербургском Доме молодежи "Пулковец" состоялась торжественная церемония передачи останков и личных вещей Бобирахима Исламовича его семье. Кроме медальона с вкладышем обнаружили трофейную ложку-вилку с поясной пряжкой.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаВозложение цветов на месте гибели красноармейца Бобирахима Абдуллаева в Ленинградской области
Возложение цветов на месте гибели красноармейца Бобирахима Абдуллаева в Ленинградской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Возложение цветов на месте гибели красноармейца Бобирахима Абдуллаева в Ленинградской области
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
Поисковики "Линии фронта" показали место, где красноармеец погиб. Вместе с племянником они возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке - Sputnik Узбекистан
1/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

© Дом молодежи "Пулковец" Московского района

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке - Sputnik Узбекистан
2/4
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке - Sputnik Узбекистан
3/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке - Sputnik Узбекистан
4/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

1/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

2/4
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

3/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

4/4
© Из личного архива родных Бобирахима Абдулла

Церемония погребения героя Великой Отечесвенной войны Бобирахима Абдуллаева в родном кишлаке

За несколько дней до очередной годовщины Победы, 5 мая, останки Бобирахима Абдуллаева с воинскими почестями захоронили в родном кишлаке Инамяхши. На церемонии присутствовали местные представители власти, почетные гости и, конечно же, родные солдата.
© Дом молодежи "Пулковец" Московского районаПамятник на могиле красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева
Памятник на могиле красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Памятник на могиле красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева
© Дом молодежи "Пулковец" Московского района
На могиле к 9 мая установлен памятник. Личные вещи Бобирахима его сестра подарила музею Ташкента, чтобы память о нем жила вечно.
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