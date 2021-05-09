https://uz.sputniknews.ru/20210509/poluistlevshiy-medalon-lojka-i-pryajka-ostanki-geroya-uzbekistantsa-zaxoroneny-na-rodine-18652051.html

Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца

Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца

В преддверии Дня Победы, спустя 79 лет после героической гибели, обрел свой покой очередной герой – уроженец Самаркандской области Бобирахим Абдуллаев. Его... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T13:15+0500

2021-05-09T13:15+0500

2021-05-09T13:22+0500

общество

день победы

блокада ленинграда

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

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Герой без фото и возрастаБобирахим Абдуллаев родился в кишлаке Инамяхши Каттакурганского района Самаркандской области. Семья была большая: шесть мальчиков и две девочки. Бобирахим был самый старший из детей, но точный год рождения его родные не помнят. Во вкладыше к медальону, который нашли вместе с останками бойца, видны лишь цифры 192…, а последнюю – самую конкретную – не разобрать. Фотографий молодого человека в семейном архиве тоже нет.Сестра Айсоат смутно помнит брата. Ей было всего 5 лет, когда Бобирахим ушел на фронт. В 1941 году Абдуллаева призвали на службу. Ему было больше 20 лет. Первое время он присылал родным весточки с фронта, а потом письма приходить перестали. Вскоре кто-то из сослуживцев Бобирахима сообщил семье о его гибели.Последний бой в ленинградских лесахВо второй половине августа 1942 года на территории Ленинградской области началась "Синявинская операция", целью которой был прорыв блокаду города. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пошли в наступление против 18-й немецкой группы армий "Север". Операция не увенчалась успехам, но позволила сорвать планы гитлеровцев по захвату города и надолго сковала на северо-западе страны значительные силы противника, облегчив оборону Сталинграда и Северного Кавказа.На месте найдены тела шестерых советских солдат. Точное время гибели неизвестно, есть лишь ориентировочный срок — сентябрь-октябрь 1942 года. В первой половине октября завершилась "Синявинская операция", и многие ее герои пропали без вести.Именной медальон и далека РодинаУже 15 лет в России работает поисковый отряд "Линия фронта", который исследует места боев Великой Отечественной войны. Останки бойцов тех времен обнаруживают с помощью специальной техники и снаряжения. Если удается найти тела погибших, волонтеры делают все возможное, чтобы опознать героя и найти его родственников, для перезахоронения на родине.В октябре 2020 года члены отряда Андрей Куликовский, Владислав Маврин, Михаил Гульков и Анастасия Беляева проводили поисковую разведку на территории "Синявинской операции". Им удалось обнаружить в том числе останки шестерых советских бойцов рядом с деревней Молодцово. Все было очень повреждено артиллерийскими обстрелами, сказалась и болотистая местность. Волонтеры "Линии фронта" пытались найти родных Бобирахима через социальные сети, обращались к коллегам-поисковикам в Узбекистане, но это не помогло. Зато удалось отыскать родственников через Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге. Оказалось, что еще жива младшая сестра героя – 82-летняя Айсоат Исламовна Абдуллаева. Война когда-то отняла у женщины еще одного брата: его забрали в армию незадолго до Победы, едва он вырос. Молодой человек погиб. Отец семейства, Ислам, вскоре не выдержал смерти двоих детей. Айсоат провела все свои годы в Самаркандской области, а ее сын Хамза – племянник Бобирахима – сейчас работает в Москве.В последний путь – домойСемья Абдуллаевых была рада, что удалось хоть что-то узнать о пропавшем дяде. Абдуллаевы изъявили желание захоронить останки своего солдата на родине. В конце апреля 2021 года в петербургском Доме молодежи "Пулковец" состоялась торжественная церемония передачи останков и личных вещей Бобирахима Исламовича его семье. Кроме медальона с вкладышем обнаружили трофейную ложку-вилку с поясной пряжкой. Поисковики "Линии фронта" показали место, где красноармеец погиб. Вместе с племянником они возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.За несколько дней до очередной годовщины Победы, 5 мая, останки Бобирахима Абдуллаева с воинскими почестями захоронили в родном кишлаке Инамяхши. На церемонии присутствовали местные представители власти, почетные гости и, конечно же, родные солдата. На могиле к 9 мая установлен памятник. Личные вещи Бобирахима его сестра подарила музею Ташкента, чтобы память о нем жила вечно.

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Марина Чернышова-Мельник

Марина Чернышова-Мельник

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Марина Чернышова-Мельник

день победы, блокада ленинграда, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан