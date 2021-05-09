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С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
В столице Узбекистана с утра дождь, однако жителей это не остановило. Сотни благодарных ташкентцев и гостей города посетили мемориал "Братские могилы". Самые... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T17:41+0500
2021-05-09T17:41+0500
2021-05-09T17:41+0500
фото
день памяти и почестей
9 мая — гордимся, помним, чтим
мультимедиа
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фото, день памяти и почестей, 9 мая — гордимся, помним, чтим, мультимедиа
С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
В столице Узбекистана с утра дождь, однако жителей это не остановило. Сотни благодарных ташкентцев и гостей города посетили мемориал "Братские могилы". Самые яркие моменты праздника светлой грусти попали в объектив корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Основные торжества по случаю памятной даты состоялись в Парке Победы с участием главы государства, а также в мемориальном комплексе "Братские могилы".
Основные торжества по случаю памятной даты состоялись в Парке Победы с участием главы государства, а также в мемориальном комплексе "Братские могилы".
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Непогода не изменила планы ташкентцев на этот день.
Непогода не изменила планы ташкентцев на этот день.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столице сегодня звучит торжественная музыка, мемориал "Братские могилы" утопает в цветах.
В столице сегодня звучит торжественная музыка, мемориал "Братские могилы" утопает в цветах.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств.
К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В церемонии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, а также руководство представительства Россотрудничества.
В церемонии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, а также руководство представительства Россотрудничества.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители города вышли на Братские могилы с портретами своих героев - отцов, бабушек, дедушек и прадедушек.
Жители города вышли на Братские могилы с портретами своих героев - отцов, бабушек, дедушек и прадедушек.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С самого утра на Братских могилах было многолюдно: молодежь в военной форме с флагами Узбекистана и люди постарше, те, кто помнит страшные дни.
С самого утра на Братских могилах было многолюдно: молодежь в военной форме с флагами Узбекистана и люди постарше, те, кто помнит страшные дни.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
День памяти и почестей в Узбекистане отмечают семьями.
День памяти и почестей в Узбекистане отмечают семьями.