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С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
В столице Узбекистана с утра дождь, однако жителей это не остановило. Сотни благодарных ташкентцев и гостей города посетили мемориал "Братские могилы". Самые... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T17:41+0500
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фото, день памяти и почестей, 9 мая — гордимся, помним, чтим, мультимедиа

С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"

17:41 09.05.2021
761
В столице Узбекистана с утра дождь, однако жителей это не остановило. Сотни благодарных ташкентцев и гостей города посетили мемориал "Братские могилы". Самые яркие моменты праздника светлой грусти попали в объектив корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Основные торжества по случаю памятной даты состоялись в Парке Победы с участием главы государства, а также в мемориальном комплексе "Братские могилы".

Основные торжества по случаю памятной даты состоялись в Парке Победы с участием главы государства, а также в мемориальном комплексе &quot;Братские могилы&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Основные торжества по случаю памятной даты состоялись в Парке Победы с участием главы государства, а также в мемориальном комплексе "Братские могилы".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Непогода не изменила планы ташкентцев на этот день.

Непогода не изменила планы ташкентцев на этот день. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Непогода не изменила планы ташкентцев на этот день.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В столице сегодня звучит торжественная музыка, мемориал "Братские могилы" утопает в цветах.

В столице сегодня звучит торжественная музыка, мемориал &quot;Братские могилы&quot; утопает в цветах. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В столице сегодня звучит торжественная музыка, мемориал "Братские могилы" утопает в цветах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств.

К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В церемонии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, а также руководство представительства Россотрудничества.

В церемонии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, а также руководство представительства Россотрудничества. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В церемонии принял участие посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, а также руководство представительства Россотрудничества.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жители города вышли на Братские могилы с портретами своих героев - отцов, бабушек, дедушек и прадедушек.

Жители города вышли на Братские могилы с портретами своих героев - отцов, бабушек, дедушек и прадедушек. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Жители города вышли на Братские могилы с портретами своих героев - отцов, бабушек, дедушек и прадедушек.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С самого утра на Братских могилах было многолюдно: молодежь в военной форме с флагами Узбекистана и люди постарше, те, кто помнит страшные дни.

С самого утра на Братских могилах было многолюдно: молодежь в военной форме с флагами Узбекистана и люди постарше, те, кто помнит страшные дни. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

С самого утра на Братских могилах было многолюдно: молодежь в военной форме с флагами Узбекистана и люди постарше, те, кто помнит страшные дни.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

День памяти и почестей в Узбекистане отмечают семьями.

День памяти и почестей в Узбекистане отмечают семьями. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

День памяти и почестей в Узбекистане отмечают семьями.

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