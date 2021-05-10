https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html

Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре

Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре

Главы делегаций подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Франции на 2021-2022 годы. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

сотрудничество

мид узбекистана

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте находится с визитом делегация Франции, прибывшая для участия в 8-м заседании узбекско-французской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. И сегодня глава МИД Абдулазиз Камилов встретился с министром-делегатом по внешней торговле и экономической привлекательности при министерстве Европы и иностранных дел Франком Риестером, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе в рамках состоявшегося в начале мая телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.Отдельное внимание уделено вопросам, связанным с подготовкой предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. Французская сторона выразила готовность оказать всемерное содействие в организации осенью 2022 года выставки "Великолепие Центральной Азии. На караванных путях Узбекистана" в музее Лувр в Париже.По итогам переговоров главы делегаций подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Франции на 2021-2022 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20210221/Voda-v-Uzbekistane-stanet-dostupnee--v-etom-pomogut-Frantsiya-i-milliony-evro-16054066.html

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