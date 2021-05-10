https://uz.sputniknews.ru/20210510/na-stroitelstvo-geliostantsii-v-samarkandskoy-oblasti-ebrr-vydelil-874-mln-18662074.html
На строительство гелиостанции в Самаркандской области ЕБРР выделил €87,4 млн
На строительство гелиостанции в Самаркандской области ЕБРР выделил €87,4 млн
ЕБРР, ЕИБ и Proparco утвердили пакет финансирования в размере 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции Total Eren в Узбекистане 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T18:29+0500
2021-05-10T18:29+0500
2021-05-10T18:30+0500
экономика
солнечная электростанция
финансирование
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Proparco ("дочка" Французского агентства развития) предоставили французской Total Eren пакет финансирования в 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕБРР в Узбекистане.ЕИБ предоставит 43,7 миллиона евро, ЕБРР и Proparco – по 21,8 миллиона евро. Пакет финансирования будет предоставлен проектной компании Tutly Solar llc, которая полностью принадлежит TOTAL Eren. Ожидается, что гелиостанция будет запущена в октябре этого года.В сентябре 2019 года сообщалось, что французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане. Было подписано соответствующее соглашение с АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Проект реализуется в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году.В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана более 90% занимают нефть и газ. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, - порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.
https://uz.sputniknews.ru/20201218/V-2022-godu-v-Surkhandarinskoy-oblasti-nachnut-stroit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-15630755.html
самаркандская область
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солнечная электростанция, финансирование, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), самаркандская область
На строительство гелиостанции в Самаркандской области ЕБРР выделил €87,4 млн
18:29 10.05.2021 (обновлено: 18:30 10.05.2021)
ЕБРР, ЕИБ и Proparco утвердили пакет финансирования в размере 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции Total Eren в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Proparco ("дочка" Французского агентства развития) предоставили французской Total Eren пакет финансирования в 87,4 миллиона евро на строительство солнечной электростанции в Самарканде. Об этом сообщили
в пресс-службе представительства ЕБРР в Узбекистане.
ЕИБ предоставит 43,7 миллиона евро, ЕБРР и Proparco – по 21,8 миллиона евро. Пакет финансирования будет предоставлен проектной компании Tutly Solar llc, которая полностью принадлежит TOTAL Eren. Ожидается, что гелиостанция будет запущена в октябре этого года.
В сентябре 2019 года сообщалось
, что французская компания TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство фотоэлектрической станции общей мощностью 100 МВт на условиях государственно-частного партнерства в Узбекистане. Было подписано соответствующее соглашение с АО "Национальные электрические сети Узбекистана".
Проект реализуется в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году.
В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана более 90% занимают нефть и газ. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, - порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.