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В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
Жители республики отдохнут на Рамазан хайит четыре дня подряд. Соответствующим ведомствам поручено обеспечить необходимые карантинные требования в дни... 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T18:00+0500
2021-05-10T18:00+0500
общество
рамазан хайит
отдых
праздник
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент подписал документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято исходя из обращения Управления мусульман Узбекистана.При этом 14 и 15 мая 2021 года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье. Таким образом, выходные в республике продлятся четыре дня подряд (с 13 по 16 мая).Глава государства поручил предпринять все необходимые меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями и с обязательным соблюдением требований карантина.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/raspisanie-dlya-postyaschixsya-v-svyaschennyy-mesyats-ramazan-2021-18315002.html
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рамазан хайит, отдых, праздник, узбекистан

В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня

18:00 10.05.2021
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© REUTERS / Soe Zeya TunМусульманин совершает молитвы в первую пятницу священного месяца Рамадана в мечети в Бангкоке, Таиланд,
Мусульманин совершает молитвы в первую пятницу священного месяца Рамадана в мечети в Бангкоке, Таиланд, - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Жители республики отдохнут на Рамазан хайит четыре дня подряд. Соответствующим ведомствам поручено обеспечить необходимые карантинные требования в дни празднования.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент подписал документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято исходя из обращения Управления мусульман Узбекистана.
При этом 14 и 15 мая 2021 года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье. Таким образом, выходные в республике продлятся четыре дня подряд (с 13 по 16 мая).
Рамазан хайит - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Инфографика
Расписание для постящихся в священный месяц Рамазан-2021
14 апреля, 17:05
12770
Глава государства поручил предпринять все необходимые меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями и с обязательным соблюдением требований карантина.
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