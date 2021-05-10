https://uz.sputniknews.ru/20210510/v-chest-ramazan-xayita-uzbekistantsy-otdoxnut-chetyre-dnya-18661930.html
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
Жители республики отдохнут на Рамазан хайит четыре дня подряд. Соответствующим ведомствам поручено обеспечить необходимые карантинные требования в дни... 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T18:00+0500
2021-05-10T18:00+0500
2021-05-10T18:00+0500
общество
рамазан хайит
отдых
праздник
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Президент подписал документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято исходя из обращения Управления мусульман Узбекистана.При этом 14 и 15 мая 2021 года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье. Таким образом, выходные в республике продлятся четыре дня подряд (с 13 по 16 мая).Глава государства поручил предпринять все необходимые меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями и с обязательным соблюдением требований карантина.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/raspisanie-dlya-postyaschixsya-v-svyaschennyy-mesyats-ramazan-2021-18315002.html
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рамазан хайит, отдых, праздник, узбекистан
В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
Жители республики отдохнут на Рамазан хайит четыре дня подряд. Соответствующим ведомствам поручено обеспечить необходимые карантинные требования в дни празднования.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Президент подписал
документ, которым постановил отмечать Рамазан хайит 13 мая. Решение было принято исходя из обращения Управления мусульман Узбекистана.
При этом 14 и 15 мая 2021 года установлены дополнительными нерабочими днями, а 16 мая выпадает на воскресенье. Таким образом, выходные в республике продлятся четыре дня подряд (с 13 по 16 мая).
Глава государства поручил предпринять все необходимые меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями и с обязательным соблюдением требований карантина.