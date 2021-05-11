https://uz.sputniknews.ru/20210511/baran-za-30-tysyach-v-kyrgyzstane-poyavilsya-lyuksovyy-domashniy-skot--video-18664787.html
Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео
Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео
В Кыргызстане официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Они стали результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T09:55+0500
2021-05-11T09:55+0500
2021-05-11T09:55+0500
видео
овцы
животные
кыргызстан
мультимедиа
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Работы по выведению нового вида домашнего скота велись в республике со времен СССР.К настоящему времени, насчитывается уже 5,8 тысячи голов породы "Арашан". Однако интереснее всего цена за одно животное — 30 тысяч долларов.Подробности смотрите в видеосюжете.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
овцы, животные, кыргызстан, мультимедиа
Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео
В Кыргызстане официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Они стали результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.
Работы по выведению нового вида домашнего скота велись в республике со времен СССР.
К настоящему времени, насчитывается уже 5,8 тысячи голов породы "Арашан". Однако интереснее всего цена за одно животное — 30 тысяч долларов.
Подробности смотрите в видеосюжете.