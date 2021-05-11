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Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео
Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео
В Кыргызстане официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Они стали результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T09:55+0500
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видео
овцы
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Работы по выведению нового вида домашнего скота велись в республике со времен СССР.К настоящему времени, насчитывается уже 5,8 тысячи голов породы "Арашан". Однако интереснее всего цена за одно животное — 30 тысяч долларов.Подробности смотрите в видеосюжете.
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овцы, животные, кыргызстан, мультимедиа

Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео

09:55 11.05.2021
465
© Sputnik / Жоомарт УраимовБольше гиссара, дороже двух миллионов — видео о новой породе овец "Арашан"
Больше гиссара, дороже двух миллионов — видео о новой породе овец Арашан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
В Кыргызстане официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Они стали результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.
Работы по выведению нового вида домашнего скота велись в республике со времен СССР.
К настоящему времени, насчитывается уже 5,8 тысячи голов породы "Арашан". Однако интереснее всего цена за одно животное — 30 тысяч долларов.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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