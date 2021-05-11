https://uz.sputniknews.ru/20210511/baran-za-30-tysyach-v-kyrgyzstane-poyavilsya-lyuksovyy-domashniy-skot--video-18664787.html

Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео

Баран за $30 тысяч: в Кыргызстане появился "люксовый" домашний скот — видео

В Кыргызстане официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Они стали результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T09:55+0500

2021-05-11T09:55+0500

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видео

овцы

животные

кыргызстан

мультимедиа

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Работы по выведению нового вида домашнего скота велись в республике со времен СССР.К настоящему времени, насчитывается уже 5,8 тысячи голов породы "Арашан". Однако интереснее всего цена за одно животное — 30 тысяч долларов.Подробности смотрите в видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

овцы, животные, кыргызстан, мультимедиа