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Иллюзия света: узбекистанцы увидели в небе редкое природное явление — видео

Иллюзия света: узбекистанцы увидели в небе редкое природное явление — видео

Вокруг солнца образовалось что-то вроде радуги. Однако по своим характеристикам гало все же отличается от радуги. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T09:39+0500

2021-05-11T09:39+0500

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общество

андижанская область

солнце

космос

погода

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Узбекистана заметили в небе необычное оптическое явление — гало.Ролик, предположительно, был снят в Андижанской области.Гало образовывается вокруг Солнца, и, таким образом, получается что-то вроде радуги.Однако все же есть отличие между этими двумя природными явлениями. Радуга появляется в результате преломления света в каплях воды. Кроме того, в радуге можно заметить семь цветов. Солнечное гало между тем обычно бывает чаще окрашено только в красный и оранжевый цвета. Остальные тона смешиваются между собой и выглядят белыми.

андижанская область

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андижанская область, солнце, космос, погода, узбекистан