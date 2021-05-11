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Иллюзия света: узбекистанцы увидели в небе редкое природное явление — видео
Иллюзия света: узбекистанцы увидели в небе редкое природное явление — видео
Вокруг солнца образовалось что-то вроде радуги. Однако по своим характеристикам гало все же отличается от радуги. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T09:39+0500
2021-05-11T09:56+0500
общество
андижанская область
солнце
космос
погода
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Узбекистана заметили в небе необычное оптическое явление — гало.Ролик, предположительно, был снят в Андижанской области.Гало образовывается вокруг Солнца, и, таким образом, получается что-то вроде радуги.Однако все же есть отличие между этими двумя природными явлениями. Радуга появляется в результате преломления света в каплях воды. Кроме того, в радуге можно заметить семь цветов. Солнечное гало между тем обычно бывает чаще окрашено только в красный и оранжевый цвета. Остальные тона смешиваются между собой и выглядят белыми.
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андижанская область, солнце, космос, погода, узбекистан

Иллюзия света: узбекистанцы увидели в небе редкое природное явление — видео

09:39 11.05.2021 (обновлено: 09:56 11.05.2021)
444
© Есть Видео — УзбекистанСолнечное гало
Солнечное гало - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Есть Видео — Узбекистан
Вокруг солнца образовалось что-то вроде радуги. Однако по своим характеристикам гало все же отличается от радуги.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Узбекистана заметили в небе необычное оптическое явление — гало.
Ролик, предположительно, был снят в Андижанской области.
Гало образовывается вокруг Солнца, и, таким образом, получается что-то вроде радуги.
Однако все же есть отличие между этими двумя природными явлениями.
Радуга появляется в результате преломления света в каплях воды.
А гало, с точки зрения науки, это отраженный и преломленный свет, проходящий через ледяные кристаллы, которые находятся в облаках.
Кроме того, в радуге можно заметить семь цветов. Солнечное гало между тем обычно бывает чаще окрашено только в красный и оранжевый цвета. Остальные тона смешиваются между собой и выглядят белыми.
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