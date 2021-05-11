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Ташкентцы оказались "под бомбежкой" во время салюта на 9 Мая — видео
Ташкентцы оказались "под бомбежкой" во время салюта на 9 Мая — видео
Праздник получился грандиозным, однако не обошлось без небольших происшествий. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T10:14+0500
2021-05-11T10:14+0500
2021-05-11T10:46+0500
происшествия
9 мая
салют
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте снаряд праздничного салюта, приуроченного к 9 Мая, упал прямо в толпу людей, сообщили в Минобороны республики.Инцидент произошел вечером в Алмазарском районе на перекрестке улиц Зиё и Шифонур. Посмотреть фейерверк пришли как взрослые, так и дети. На кадрах также виднеется коляска.Люди тут же бросились в разные стороны. Малышей родители взяли на руки. По данным Минобороны, пострадавших нет. Горящий снаряд упал на землю и погас.
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9 мая, салют, ташкент, узбекистан
Ташкентцы оказались "под бомбежкой" во время салюта на 9 Мая — видео
10:14 11.05.2021 (обновлено: 10:46 11.05.2021)
Праздник получился грандиозным, однако не обошлось без небольших происшествий.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В Ташкенте снаряд праздничного салюта, приуроченного к 9 Мая, упал прямо в толпу людей, сообщили
в Минобороны республики.
Инцидент произошел вечером в Алмазарском районе на перекрестке улиц Зиё и Шифонур.
Посмотреть фейерверк пришли как взрослые, так и дети. На кадрах также виднеется коляска.
Люди тут же бросились в разные стороны. Малышей родители взяли на руки.
По данным Минобороны, пострадавших нет. Горящий снаряд упал на землю и погас.