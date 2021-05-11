https://uz.sputniknews.ru/20210511/jiteli-tashkenta-okazalis-pod-bombejkoy-vo-vremya-salyuta-na-9-maya--video-18665158.html

Ташкентцы оказались "под бомбежкой" во время салюта на 9 Мая — видео

Ташкентцы оказались "под бомбежкой" во время салюта на 9 Мая — видео

Праздник получился грандиозным, однако не обошлось без небольших происшествий. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T10:14+0500

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2021-05-11T10:46+0500

происшествия

9 мая

салют

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте снаряд праздничного салюта, приуроченного к 9 Мая, упал прямо в толпу людей, сообщили в Минобороны республики.Инцидент произошел вечером в Алмазарском районе на перекрестке улиц Зиё и Шифонур. Посмотреть фейерверк пришли как взрослые, так и дети. На кадрах также виднеется коляска.Люди тут же бросились в разные стороны. Малышей родители взяли на руки. По данным Минобороны, пострадавших нет. Горящий снаряд упал на землю и погас.

ташкент

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9 мая, салют, ташкент, узбекистан