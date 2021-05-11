https://uz.sputniknews.ru/20210511/kommunalschiki-nazvali-osnovnuyu-prichinu-nepriyatnogo-zapaxa-v-tashkente-18667042.html

Коммунальщики назвали основную причину неприятного запаха в Ташкенте

Коммунальщики назвали основную причину неприятного запаха в Ташкенте

ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" подготовило заявление о неприятном запахе, непрерывно распространяющемся в Сергелийском районе столицы. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T11:30+0500

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общество

экология

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" назвали основную причину неприятного запаха в махалле "Узгариш" Сергелийского района столицы.По словам главного специалиста Абдукодира Алимова, она заключается в том, что разные организации сбрасывают в аэрационную станцию и канал Бозсув сточные воды и отходы. Как отметили в "Тошкент шахар сув таъминоти", предприятиям, находящимся рядом с канализационными очистными сооружениями "Бектемир" и "Салар", уже были вынесены сотни предупреждений.Аэрационная станция "Салар", расположенная на берегу одноименного арыка, принимает и очищает 800-850 кубометров сточных вод из Яккасарайского, Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яшнабадского, Сергелийского районов Ташкента. Оборудование станции полностью отвечает необходимым требованиям, подчеркнули в "Тошкент шахар сув таъминоти".

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экология, ташкент