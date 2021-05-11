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Коммунальщики назвали основную причину неприятного запаха в Ташкенте
Коммунальщики назвали основную причину неприятного запаха в Ташкенте
ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" подготовило заявление о неприятном запахе, непрерывно распространяющемся в Сергелийском районе столицы. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T11:30+0500
2021-05-11T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" назвали основную причину неприятного запаха в махалле "Узгариш" Сергелийского района столицы.По словам главного специалиста Абдукодира Алимова, она заключается в том, что разные организации сбрасывают в аэрационную станцию и канал Бозсув сточные воды и отходы. Как отметили в "Тошкент шахар сув таъминоти", предприятиям, находящимся рядом с канализационными очистными сооружениями "Бектемир" и "Салар", уже были вынесены сотни предупреждений.Аэрационная станция "Салар", расположенная на берегу одноименного арыка, принимает и очищает 800-850 кубометров сточных вод из Яккасарайского, Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яшнабадского, Сергелийского районов Ташкента. Оборудование станции полностью отвечает необходимым требованиям, подчеркнули в "Тошкент шахар сув таъминоти".
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экология, ташкент

Коммунальщики назвали основную причину неприятного запаха в Ташкенте

11:30 11.05.2021 (обновлено: 11:31 11.05.2021)
378
© Пресс-служба АО "Узсувтаминот"Мусор
Мусор - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Пресс-служба АО "Узсувтаминот"
ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" подготовило заявление о неприятном запахе, непрерывно распространяющемся в Сергелийском районе столицы.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" назвали основную причину неприятного запаха в махалле "Узгариш" Сергелийского района столицы.
По словам главного специалиста Абдукодира Алимова, она заключается в том, что разные организации сбрасывают в аэрационную станцию и канал Бозсув сточные воды и отходы.
Как отметили в "Тошкент шахар сув таъминоти", предприятиям, находящимся рядом с канализационными очистными сооружениями "Бектемир" и "Салар", уже были вынесены сотни предупреждений.
"<...> проводятся регулярные лабораторные анализы, осуществляется взыскание компенсаций", — заявили в "Тошкент шахар сув таъминоти".
Аэрационная станция "Салар", расположенная на берегу одноименного арыка, принимает и очищает 800-850 кубометров сточных вод из Яккасарайского, Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яшнабадского, Сергелийского районов Ташкента.
Оборудование станции полностью отвечает необходимым требованиям, подчеркнули в "Тошкент шахар сув таъминоти".
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