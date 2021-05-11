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На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"
На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"
Записку написала 13-летняя девочка по имени Матильда за день до крушения. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T13:40+0500
2021-05-11T13:58+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Канадские специалисты раскрыли историю письма из бутылки, найденной несколько назад, сообщается на сайте UQAR.В 2017 году запечатанное сообщение обнаружила на пляже у скал Хоупвелл-Рокс семья Шервух. Находку они передали ученым.Ученые изучили бутылку и ее содержимое. Письмо датировалось 13 апреля 1912 года.Его написала некая Матильда Лефевр. Специалисты сверились со списком пассажиров "Титаника", и оказалось, что девочка с таким именем действительно была на судне. Она была пассажиром третьего класса и написала письмо за день до катастрофы.Исследователи разыскали ныне живущих родственников Матильды и выяснили, что 13-летняя девочка тогда была на борту не одна.Вместе с ней в Нью-Йорк направлялись ее мать, трое братьев и сестер. Семью должен был встретить отец, однако "Титаник" потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.Семья не выжила.
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титаник, история, канада

На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"

13:40 11.05.2021 (обновлено: 13:58 11.05.2021)
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© AFP 2018 / -Титаник, архивное фото
Титаник, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© AFP 2018 / -
Записку написала 13-летняя девочка по имени Матильда за день до крушения.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Канадские специалисты раскрыли историю письма из бутылки, найденной несколько назад, сообщается на сайте UQAR.
В 2017 году запечатанное сообщение обнаружила на пляже у скал Хоупвелл-Рокс семья Шервух. Находку они передали ученым.
© UQARНайденная бутылка
Найденная бутылка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Найденная бутылка
© UQAR
Ученые изучили бутылку и ее содержимое. Письмо датировалось 13 апреля 1912 года.
Его написала некая Матильда Лефевр. Специалисты сверились со списком пассажиров "Титаника", и оказалось, что девочка с таким именем действительно была на судне.
Она была пассажиром третьего класса и написала письмо за день до катастрофы.
© UQARНайденная записка
Найденная записка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Найденная записка
© UQAR
"Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет ее, сообщите об этом семье Лефевров в Левен", — говорится в письме.
Исследователи разыскали ныне живущих родственников Матильды и выяснили, что 13-летняя девочка тогда была на борту не одна.
Вместе с ней в Нью-Йорк направлялись ее мать, трое братьев и сестер. Семью должен был встретить отец, однако "Титаник" потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.
Семья не выжила.
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