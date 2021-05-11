https://uz.sputniknews.ru/20210511/na-plyaje-kanady-nashli-starinnuyu-butylku--v-ney-okazalos-pismo-s-titanika-18667230.html

На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"

На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"

Записку написала 13-летняя девочка по имени Матильда за день до крушения. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Канадские специалисты раскрыли историю письма из бутылки, найденной несколько назад, сообщается на сайте UQAR.В 2017 году запечатанное сообщение обнаружила на пляже у скал Хоупвелл-Рокс семья Шервух. Находку они передали ученым.Ученые изучили бутылку и ее содержимое. Письмо датировалось 13 апреля 1912 года.Его написала некая Матильда Лефевр. Специалисты сверились со списком пассажиров "Титаника", и оказалось, что девочка с таким именем действительно была на судне. Она была пассажиром третьего класса и написала письмо за день до катастрофы.Исследователи разыскали ныне живущих родственников Матильды и выяснили, что 13-летняя девочка тогда была на борту не одна.Вместе с ней в Нью-Йорк направлялись ее мать, трое братьев и сестер. Семью должен был встретить отец, однако "Титаник" потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.Семья не выжила.

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