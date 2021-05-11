https://uz.sputniknews.ru/20210511/novyy-uzbekskiy-alfavit-i-status-gosyazyka-kakie-est-za-i-protiv-18668958.html

Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?

Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?

Переход на новый узбекский латинский алфавит, как ожидается, осуществится к 1 января 2023 года. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T12:56+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В последнее время в центре внимания общественности Узбекистана находятся два вопроса.Первый связан с изменением в латинском алфавите написания нескольких сложных букв, а именно: При этом все не так просто: выясняется, что есть некоторые технические сложности.Например, эти буквы отсутствуют в таблице Unicod. Кроме того, приходится нажимать сразу шесть кнопок на компьютерах и гаджетах, что зачастую приводит к ошибкам.В связи с этим правительство решило продлить обсуждение вопроса еще на полгода. За это время будут проведены научные конференции и семинары, изучена сумма затрат, необходимых для внесения изменений в алфавит. Еще одной важной темой стал законопроект о внесении изменений в статью 12 "О государственном языке". При ее обсуждении во втором чтении 27 апреля мнения депутатов разделились. Вопрос остался на рассмотрении в третьем чтении. О чем идет речь в данной статье: принятие поправок обеспечит право граждан и юрлиц обращаться в госорганы и общественные учреждения, на государственном и других языках. При этом ответы на обращения даются только на государственном языке.При обсуждении проекта высказываются разные мнения. Одни выступают за укрепление статуса узбекского языка как государственного без ущерба другим языкам, в частности, русскому. Другие высказываются за необходимость поддержки несколько языков.На данный момент, при работе с документами в госорганах используется два языка — узбекский и русский. При этом нормативно-правовые акты публикуются, в основном, на узбекском языке с использованием кириллицы.

https://uz.sputniknews.ru/20181109/Razuvaev-o-tom-pochemu-latinskiy-alfavit-dlya-Uzbekistana---eto-proshlyy-vek-9914201.html

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