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Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?
Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?
Переход на новый узбекский латинский алфавит, как ожидается, осуществится к 1 января 2023 года. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T12:56+0500
2021-05-11T12:56+0500
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узбекский язык
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В последнее время в центре внимания общественности Узбекистана находятся два вопроса.Первый связан с изменением в латинском алфавите написания нескольких сложных букв, а именно: При этом все не так просто: выясняется, что есть некоторые технические сложности.Например, эти буквы отсутствуют в таблице Unicod. Кроме того, приходится нажимать сразу шесть кнопок на компьютерах и гаджетах, что зачастую приводит к ошибкам.В связи с этим правительство решило продлить обсуждение вопроса еще на полгода. За это время будут проведены научные конференции и семинары, изучена сумма затрат, необходимых для внесения изменений в алфавит. Еще одной важной темой стал законопроект о внесении изменений в статью 12 "О государственном языке". При ее обсуждении во втором чтении 27 апреля мнения депутатов разделились. Вопрос остался на рассмотрении в третьем чтении. О чем идет речь в данной статье: принятие поправок обеспечит право граждан и юрлиц обращаться в госорганы и общественные учреждения, на государственном и других языках. При этом ответы на обращения даются только на государственном языке.При обсуждении проекта высказываются разные мнения. Одни выступают за укрепление статуса узбекского языка как государственного без ущерба другим языкам, в частности, русскому. Другие высказываются за необходимость поддержки несколько языков.На данный момент, при работе с документами в госорганах используется два языка — узбекский и русский. При этом нормативно-правовые акты публикуются, в основном, на узбекском языке с использованием кириллицы.
https://uz.sputniknews.ru/20181109/Razuvaev-o-tom-pochemu-latinskiy-alfavit-dlya-Uzbekistana---eto-proshlyy-vek-9914201.html
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узбекистан, язык, узбекский язык

Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?

12:56 11.05.2021
227
© Sputnik / Дильшода РахматоваУчебник узбекского языка
Учебник узбекского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Переход на новый узбекский латинский алфавит, как ожидается, осуществится к 1 января 2023 года.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В последнее время в центре внимания общественности Узбекистана находятся два вопроса.
Первый связан с изменением в латинском алфавите написания нескольких сложных букв, а именно:
заменой буквосочетаний "sh" и "ch" буквами "ş" и "ç" ("ш" и "ч"), а также букв с перевернутым апострофом "oʻ" и "gʻ" ("ӯ" и "ғ") на буквы "ŏ" и "ğ";
использованием сочетания "ng" и не отменой применения буквы "c" для звука "ц".
При этом все не так просто: выясняется, что есть некоторые технические сложности.
Например, эти буквы отсутствуют в таблице Unicod. Кроме того, приходится нажимать сразу шесть кнопок на компьютерах и гаджетах, что зачастую приводит к ошибкам.
В связи с этим правительство решило продлить обсуждение вопроса еще на полгода. За это время будут проведены научные конференции и семинары, изучена сумма затрат, необходимых для внесения изменений в алфавит.
Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2018
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9 ноября 2018, 15:58
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Еще одной важной темой стал законопроект о внесении изменений в статью 12 "О государственном языке". При ее обсуждении во втором чтении 27 апреля мнения депутатов разделились.
Вопрос остался на рассмотрении в третьем чтении.
О чем идет речь в данной статье: принятие поправок обеспечит право граждан и юрлиц обращаться в госорганы и общественные учреждения, на государственном и других языках.
В случае подачи заявления на других языках, необходимо приложить перевод текста заявления на госязык.
При этом ответы на обращения даются только на государственном языке.
При обсуждении проекта высказываются разные мнения. Одни выступают за укрепление статуса узбекского языка как государственного без ущерба другим языкам, в частности, русскому.
Другие высказываются за необходимость поддержки несколько языков.
На данный момент, при работе с документами в госорганах используется два языка — узбекский и русский.
При этом нормативно-правовые акты публикуются, в основном, на узбекском языке с использованием кириллицы.
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