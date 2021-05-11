https://uz.sputniknews.ru/20210511/po-delu-o-proryve-sardobinskoy-plotiny-osujdeny-17-chelovek-18663535.html

По делу о прорыве Сардобинской плотины осуждены 17 человек

По делу о прорыве Сардобинской плотины осуждены 17 человек

В мае 2020 года из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв одной из дамб в Сырдарьинской области. В результате были госпитализированы 56 человек, шестеро... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T08:32+0500

2021-05-11T08:32+0500

2021-05-11T08:33+0500

общество

сардобинское водохранилище

прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана приговорила 17 человек к различным мерам наказания за хищения, халатность и нарушения при строительных работах на Сардобинском водохранилище, где в прошлом году произошли прорыв плотины и наводнение.Об этом сообщили в пресс-службе суда.Шесть обвиняемых были приговорены к срокам от четырех до 10 лет лишения свободы, один — к четырем годам ограничения свободы.Остальные приговорены виновным по статьям "хищение путем присвоения или растраты", "нарушение условий пользования водами или водоемами", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "должностной подлог" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет.Ранее пресс-служба Верховного суда сообщала, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку "уголовное дело связано с государственными секретами".ЧП в Сырдарьинской областиВ мае 2020 года из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв одной из дамб в Сырдарьинской области. В результате были госпитализированы 56 человек, шестеро погибли.Ээвакуированы были около 90 тысяч жителей. В результате наводнения также был причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.По данным Генпрокуратуры, причинами ЧС стали ошибки в проектной документации, нарушения при строительстве и эксплуатации водохранилища.

https://uz.sputniknews.ru/20200507/Proryv-na-Sardobinskom-vodokhranilische-masshtaby-posledstviya-prinyatye-mery-14075989.html

сардобинское водохранилище

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сардобинское водохранилище, прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье, узбекистан