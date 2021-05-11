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Россияне рассказали, какие профессии уважают больше всего
Россияне рассказали, какие профессии уважают больше всего
В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T12:43+0500
2021-05-11T12:48+0500
россия
россияне
профессия
опрос
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители России рассказали, какие профессии, по их мнению, заслуживают наибольшего уважения. Опрос провел сервис "Работа.ру".Как пишет RT со ссылкой на результаты исследования, первое место заняли врачи — их назвали 59 процентов опрошенных, второе — учителя (40 процентов).Далее следуют пожарные (выбор в их пользу сделали 27 процентов респондентов), ученые (26 процентов), военнослужащие (22 процента), инженеры (19 процентов), летчики и машинисты (14 процентов).Тринадцать процентов респондентов сильнее уважают строителей, 12 процентов — шахтеров. В варианте "Другое" участники опроса чаще всего отмечали, что ценят все профессии.В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов.
https://uz.sputniknews.ru/20200303/Kakie-professii-khorosho-oplachivayutsya-v-Uzbekistane-13585015.html
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россияне, профессия, опрос

Россияне рассказали, какие профессии уважают больше всего

12:43 11.05.2021 (обновлено: 12:48 11.05.2021)
172
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители России рассказали, какие профессии, по их мнению, заслуживают наибольшего уважения. Опрос провел сервис "Работа.ру".
Как пишет RT со ссылкой на результаты исследования, первое место заняли врачи — их назвали 59 процентов опрошенных, второе — учителя (40 процентов).
Далее следуют пожарные (выбор в их пользу сделали 27 процентов респондентов), ученые (26 процентов), военнослужащие (22 процента), инженеры (19 процентов), летчики и машинисты (14 процентов).
Центр занятости - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2020
Экономика
Какие профессии хорошо оплачиваются в Узбекистане
3 марта 2020, 12:25
6065
Тринадцать процентов респондентов сильнее уважают строителей, 12 процентов — шахтеров.
В варианте "Другое" участники опроса чаще всего отмечали, что ценят все профессии.
В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов.
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