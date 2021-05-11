https://uz.sputniknews.ru/20210511/rossiyane-rasskazali-kakie-professii-uvajayut-bolshe-vsego-18669088.html

Россияне рассказали, какие профессии уважают больше всего

Россияне рассказали, какие профессии уважают больше всего

В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

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опрос

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители России рассказали, какие профессии, по их мнению, заслуживают наибольшего уважения. Опрос провел сервис "Работа.ру".Как пишет RT со ссылкой на результаты исследования, первое место заняли врачи — их назвали 59 процентов опрошенных, второе — учителя (40 процентов).Далее следуют пожарные (выбор в их пользу сделали 27 процентов респондентов), ученые (26 процентов), военнослужащие (22 процента), инженеры (19 процентов), летчики и машинисты (14 процентов).Тринадцать процентов респондентов сильнее уважают строителей, 12 процентов — шахтеров. В варианте "Другое" участники опроса чаще всего отмечали, что ценят все профессии.В исследовании приняло участие свыше пяти тысяч жителей разных регионов РФ. Они могли выбрать несколько вариантов ответов.

https://uz.sputniknews.ru/20200303/Kakie-professii-khorosho-oplachivayutsya-v-Uzbekistane-13585015.html

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